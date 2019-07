Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier și in prezent președinte al ANCOM, Sorin Grindeanu, va avea de dat explicații soției. Jurnaliștii de la Libertatea au publicat un document care arata ca Sorin Grindeanu a plecat intr-o destinație exotica cu celebra consiliera, Catalina Mirița, fosta Miss Buzau. Deplasarea a avut drept…

- Libertatea publica imaginea din sistemul Intranet al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), unde Sorin Grindeanu și Catalina Mirița apar ca au efectuat deplasarea in 27-28 iunie 2019 in Insulele Azore și au plecat de acolo cu o zi mai devreme decat restul grupului.…

- Dezvaluiri explozive care zguduie ANCOM! Sorin Grindeanu revine in atenția publica din cauza unor angajari controversate. Fostul premier Sorin Grindeanu, acum președinte la ANCOM, are doua consiliere cu experiența zero, una fiind chiar fiica baronului PSD de Olt, fostul vicepremier Stanescu, scrie Libertatea. Este…

- Fostul premier Sorin Grindeanu, acum președinte la ANCOM, are doua consiliere cu experiența zero, una fiind chiar fiica baronului PSD de Olt, fostul vicepremier Stanescu. Șase consilieri. O mica armata de sfatuitori il susține pe Sorin Grindeanu, șeful Autoritații Naționale pentru Administrare și…

- Toti operatorii care sunt activi pe piata din Romania sunt gata sa ia parte la cursa pentru implementarea tehnologiei 5G si nu vor fi niciun fel de restrictii sau interdictii pentru companiile straine interesate de aceasta licitatie, a declarat presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) lanseaza in consultare publica un proiect de decizie prin care propune revizuirea masurilor menite sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati la serviciile de telefonie si acces la internet, adaptate nevoilor lor specifice…

