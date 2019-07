Sondaj prezidențiale 2019. Ramona Ioana Bruynseels: Am urcat în preferințe Ramona Ioana Bruynseels spune ca deși a primit de la o notorietate aproape de zero, in acest moment oamenii o recunosc peste tot pe unde merge. "In momentul de fata lucram la o prima masuratoare, incercam sa vedem unde exact ne situam. Sa nu uitam ca am pornit de la o notorietate aproape de zero, insa, ceea ce este extrem de incurajant este feedback-ul primit in numai doua sau trei saptamani si faptul ca oamenii ma recunosc pe oriunde merg, vin la mine si imi promit ca ma vor vota. Asta imi da incredere ca deja am urcat in preferinte, deja existam. Asta e important, existam. Suntem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

