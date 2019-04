Stiri pe aceeasi tema

- PNL ar obtine 25,2% din voturile romanilor daca duminica ar avea loc alegeri europarlamentare. Pe locul 2, PSD este cotat cu 21,5% din voturi. Alianta USR-PLUS ar strange 17,7% din voturi, iar ALDE ar obtine 12,7%. Top 5 este completat de Pro Romania a lui Victor Ponta cu 11,2% din…

- Conform sondajului, in topul increderii conduce primarul Capitalei, Gabriela Firea cu 48% grad de favorabilitate. Pe locul doi se afla președintele Klaus Iohannis cu 42%. Podiumul este completat de Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu, care au amandoi 39%. De remarcat ca Ponta și Tariceanu…

- Tariceanu il surclaseaza pe Iohannis cu 8 procente Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații datele privind celui de al II-lea sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul București. Cercetarea va fi facuta din doua in doua luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de respondenți pe…

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a lansat, duminica, intr-un atac la adresa partidelor de Opozitie, in special Pro Romania, a lui Victor Ponta si PLUS, al lui Dacian Ciolos, despre care a spus ca are avea legaturi cu serviciile. El nu i-a uitat nici pe liberali, si a afirmat ca prezenta lui Rares Bogdan…

- Topul încrederii în personalitațile politice este condus de președintele Klaus Iohannis, care se afla pe un trend ascendent, urmat în clasament de primarul general Gabriela Firea și de fostul premier Victor Ponta, potrivit unui sondaj INSCOP realizat la comanda Fundației Konrad Adenauer,…

- "Increderea in presedintele Klaus Iohannis se situeaza la un nivel de 39,5% incredere multa si foarte multa, inregistrand o crestere de aproape 5 procente comparativ cu luna noiembrie 2018. Pe locul al doilea in clasamentul increderii se situeaza Gabriela Firea cu 23,9%, in scadere fata de luna noiembrie…

- In ceea ce privește increderea in personalitațile politice, președintele Klaus Iohannis a revenit pe primul loc cu 45%, secondat de Gabriela Firea cu 44%. De remarcat ca Gabriela Firea se menține la cel mai inalt grad de incredere din PSD, in ciuda razboiului deschis cu Liviu Dragnea și Guvernul.O…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca, in momentul de fata, presedintele Klaus Iohannis este singurul candidat "viabil" la alegerile prezidentiale si ca il va vota in al doilea tur de scrutin. Traian Basescu a sustinut ca alti lideri politici, respectiv Liviu Dragnea, Calin Popescu…