- In ciuda razboiului politic, presedintele si premierul, rivali in cursa pentru Cotroceni, au un scop comun: sa mentina Guvernul in functie pana dupa prezidentiale, scrie Sebastian Zachmann pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Social-democratii vor pleca de la guvernare daca ar trece o motiune de cenzura, dar aceasta nu va fi adoptata de Parlament, a spus vineri secretarul general al PSD, Mihai Fifor. "Este fals ca PSD se agata de guvernare. Plecam maine daca trece o motiune de cenzura si vine cineva care sa asigure functionarea…

- Guvernul va sesiza Curtea Constituționala, reclamand un conflict juridic de natura constituționala cu președintele care nu a numit inca miniștrii interimari propuși dupa plecarea ALDE de la guvernare. Anunțul a fost facut miercuri seara de premierul Viorica Dancila, la cateva ore dupa ce șeful statului…

- Un scandal a avut loc in PNL, dupa ce mai multi liberali s-au opus motiunii de cenzura. Au fost doua tabere aproape egale, pro si contra moțiunii. Cei care sunt impotriva depunerii spun ca, de data aceasta, ar trebui sa aiba pe hartie 233 de semnaturi, cele necesare ca numar de voturi, astfel incat…

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD a declarat, in Congresul PSD, ca PSD va castiga alegerile prezidentiale, si a adus un elogiu liderului PSD, Viorica Dancila, candidatul la prezidentiale. "Un lider cinstit, onest, corect si demn", a caracterizat-o secretarul general al PSD pe cea care va reprezenta…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Cițu, susține ca Ministerul de Finanțe a falsificat rectificarea bugetara și au trecut ”din pix” alte sume decat cele asumate oficial, in fața Parlamentului.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina topul. Batalie mare pentru accederea in turul II. Cum stau partidele…

- Producatorul de produse de tutun JTI considera ca proiectul de Ordonanța de urgența publicat marti, prin care sunt prevazute creșteri ale accizei la țigarete in mai puțin de o luna, va afecta profund piața legala și va pune in pericol veniturile suplimentare pe care Guvernul spera sa le obțina, anunța…

- Viorica Dancila. președintele PSD, Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și Victor Ponta, președintele Pro Romania, vor avea o intalnire decisiva luni, 22 iulie. Potrivit surselor politice citate de...