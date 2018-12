Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a incalcat joi ”armistitiul” politic traditional de Thanksgiving si i-a atacat pe judecatori, pe care-i acuza ca pun Statele Unite in pericol prin deciziile lor cu privire la politica sa a migratiei, relateaza AFP. La trei zile dupa ce un judecator californian i-a suspendat…

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a vizitat trupele desfasurate la granita dintre Mexic si Statele Unite, unde incep sa ajunga primii migranti din America Centrala, porniti in urma cu o luna intr-o caravana.

- Alti 3.000 de migranti se indreptau joi la bordul unor autobuze in directia acestui oras unde ar urma sa soseasca in cursul serii. SUA au desfasurat circa 5.800 de militari la frontiera americano-mexicana, a declarat joi comandantul misiunii, locotenentul-general Jeffrey Buchanan, pentru Reuters.…

- Militarii americani au intarit marti masurile de securitate la frontiera cu Mexicul, construind baricade si garduri de sarma ghimpata, relateaza Reuters. In orasul mexican Tijuana, la granita cu SUA, au sosit marti cu autobuze circa 400 de migranti care au luat-o inaintea unei caravane de refugiati…

- ''Nu am spus sa traga'', a declarat el. Soldatii ''nu vor trebui sa traga. Ceea ce nu vreau este ca acesti oameni sa arunce cu pietre'', a precizat el. Migrantii care vor face acest lucru vor fi ''arestati foarte mult timp", a mentionat Trump din gradinile Casei Albe.Trump a declarat joi…

- Cel putin 800 de militari americani vor fi mobilizati la granita Statelor Unite cu Mexicul, pentru oferirea de asistenta Politiei de Frontiera în oprirea imigrantilor latino-americani, afirma surse citate de agentia Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza AFP si EFE. 'Trebuie sa cer in termenii cei mai puternici Mexicului…