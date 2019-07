Șofer cu alcoolemie uriașă, prins înainte să producă o tragedie în Timișoara Polițiștii Serviciului Rutier au depistat, azi noapte, aproape de miezul nopții, in Timișoara un pericol public care putea sa produca o tragedie in orice moment. Au oprit pentru control o mașina care circula pe strada Mureș și și-au dat seama ca șoferul este beat. Cand a fost sa sufle in etilotest a rezultat o […] Articolul Șofer cu alcoolemie uriașa, prins inainte sa produca o tragedie in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

