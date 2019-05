Șofer bătut de polițist. IPJ Brașov, acțiune imediată Potrivit Poliției Brașov, polițistul cercetat are 43 de ani și se afla in timpul liber. „Pe raza municipiului Brașov a avut loc o altercație in trafic intre un barbat care conducea un autoturism și un șofer de autobuz, urmata de agresiune fizica in incinta unei autobaze intre cei doi conducatori auto și un alt angajat al societații de transport. Cu ocazia cercetarilor efectuate s-a stabilit faptul ca barbatul care conducea autoturismul este agent de poliție in cadrul IPJ Brașov și se afla in timpul sau liber", a transmis IPJ Brașov, potrivit Mediafax. In acest caz a fost intocmit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

