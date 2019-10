Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii Sectiei de pompieri Macin au fost solicitati sa intervina joi dimineata, in jurul ore 04.30, in localitatea Vacareni pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la doua corpuri de casa.Pompierii s au deplasat cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD…

- Un tanar din Anglia a incercat sa iși surprinda iubita in momentul in care o va cere in casatorie, așa ca timp de 30 de zile acesta a purtat cu el inelul de logodna pentru a gasi ocazia perfecta. A surprins potențialele momente in mai multe fotografii, iubita sa insa nu a observat nimic.

- In ultimul timp, apelurile false la 112 au devenit tot mai dese, iar ultimul caz de acest gen s-a inregistrat in Vrancea, acolo unde un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca și-a ucis iubita. Ajunși la fața locului, polițiștii au vazut ca totul a fost numai o farsa.

- Polițiștii din Ilfov au intervenit, joi, in orașul Chitila, acolo unde o tanara de 23 de ani a incendiat un barbat de 51 de ani pe care il cunoștea și a atacat un copil de doar 10 ani, care i-a ieșit in cale. Agresoarea este acum cercetata pentru tentativa de omor, iar cele doua victime [...]

- Daca credeai ca le-ai vazut pe toate, afla ca nu este nicidecum așa! Un barbat de 38 de ani din Indiana a comis cel mai extrem caz de canibalism, care i-a lasat pe oamenii legii de-a dreptul fara replica.

- FC Viitorul a pierdut la scor, 3 6 1 5 , in deplasare, prima mansa a dublei cu echipa belgiana KAA Gent din turul doi preliminar al Europa League. Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a vorbit despre erorile echipei sale din Belgia, dar si despre ce a facut bine, si a expus planul pentru returul…