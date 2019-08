Şocant: Un bărbat din comuna 1 Decembrie (Ilfov), executat cu două focuri de armă Executie in stil mafiot in apropiere de Capitala. Politistii din Ilfov sunt in alerta dupa ce un barbat a fost gasit in strada, impuscat mortal. Alarma a fost data de o femeie din comuna 1 Decembrie. In jurul orei 3 dimineata a sesizat la Serviciul unic de urgenta 112 ca a auzit doua impuscaturi. Polițiștii The post Socant: Un barbat din comuna 1 Decembrie (Ilfov), executat cu doua focuri de arma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

