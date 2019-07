Stiri pe aceeasi tema

- ​Arestat în 2017, la un an dupa ce s-a retras din activitate, campionul mondial la ciclism pe pista si dublu medaliat olimpic Jack Bobridge a fost condamnat la patru ani si jumatate de închisoare pentru trafic de droguri, informeaza News.ro. El s-a retras din activitate la 27 de ani, la…

- Un fost procuror al Parchetului Tribunalului Constanta a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. El a fost judecat pentru ca a cerut 500 de euro pentru a interveni intr-un dosar legat de infractiuni la regimul…

- Aflat in arest din mai 2017, Mihnea Untaru, fiul regretatului profesor Iulian Untaru de la Colegiul Bratianu (decedat in noiembrie 2017), a luat in septembrie 2018 sesiunea de toamna a bacalaureatului, iar in aceasta vara s-a decis sa se inscrie la facultate. Mihnea va urma la distanța, din inchisoare,…

- Liviu Dragnea a fost condamnat luni de Inalta Curte la 3 ani șu 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Direcția Copilului Teleorman. Decizia e definitiva și executorie. Completul de 5 judecatori a menținut sentința din prima instanța.

- Barbat din Vintu de Jos condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare • Acesta a fost surprins cu 0,6 grame de cannabis asupra sa la o percheziție. Barbatul de 41 de ani, din Vințu de Jos, surprins in urma cu doi ani cu o cantitate de 0,6 grame de cannabis asupra sa la o […] The post Barbat din Alba…

- La data de 15 mai a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Vrancea, impotriva unui tanar de 27 de ani, din Muresenii Bargaului. Acesta a fost condamnat la 3 ani si 20 de zile de inchisoare pentru comiterea…