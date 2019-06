Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Ciugud vrea sa dezvolte un proiect ambițios, respectiv sa inființeze prima școala „smart” din mediul rural din Romania. Totodata, comunitatea dorește sa promoveze un concept național prin care sa demonstreze ca tehnologia poate fi soluția prin care educația in mediul rural se poate dezvolta și…

- Comuna Ciugud vrea sa dezvolte un proiect ambițios, respectiv sa inființeze prima școala „smart” din mediul rural din Romania. Totodata, comunitatea dorește sa promoveze un concept național prin care sa demonstreze ca tehnologia poate fi soluția prin care educația in mediul rural se poate dezvolta și…

- Ciugudul, probabil una dintre cele mai cunoscute comune din Romania, a facut inca un pas foarte mare spre normalitate. Echipa Primariei continua și-a asumat o noua provocarea, aceea de a „elibera” cerul de paienjenișul de cabluri montate haotic pe stalpi și introducerea lor in subteran. Locuitorii din…

- “Cetațenii și mediul de afaceri din Romania au nevoie de internet tot mai mult și tot mai bun: am depașit 5 milioane de linii fixe de internet, din care 2 milioane sunt fibre optice pana in casa. Pe segmentul mobil, conexiunile 4G au depașit jumatate din total, iar traficul mediu de internet mobil…

- Etapa nationala a Olimpiadei Universul Cunoașterii prin Lectura, competiție transdisciplinara pentru elevii din mediul rural (școli gimnaziale), se va desfasura la Iași, in perioada 7-9 iunie 2019. Patru elevi din județ participa in concurs: Denisa Alexandra Ștefanescu (clasa a V-a, Școala ...

- Ministerul Tineretului si Sportului, reprezentat de Remus Munteanu, secretar de stat pe linie de tineret, a semnat miercuri un protocol cu Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune Locala din Romania, reprezentata de presedintele Alexandru Potor, privind colaborarea pentru sprijinirea tinerilor din…

- De anul viitor, tinerele cupluri din Galda de Jos sau familiile stabilite in ultimii ani pe raza comunei vor avea unde sa-și lase in siguranța copiii pe perioada in care sunt la serviciu, lucrarile de construcție la noua creșa cu 25 de locuri din sat fiind realizate deja in proporție de aproximativ…

- Modul haotic in care se dezvolta Romania este reflectat si de discrepantele tot mai mari dintre veniturile romanilor in functie de mediul in care traiesc. Daca la oras, riscul de saracie a scazut in ultimii ani, in mediul rural situatia se...