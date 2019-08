Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens a pus capat colaborarii cu antrenorul sau, olandezul Sven Groeneveld, cu mai putin de o saptamana inaintea participarii la US Open, a anuntat fosta campioana, citata de Reuters. Stephens, care a inceput sa se antreneze sub comanda lui Groeneveld in…

- Rusoaica Svetlana Kuznetova a anuntat, joi, ca nu isi poate apara titlul cucerit anul trecut la turneul Citi Open de la Washington din cauza problemelor pe care le-a intampinat in incercarea de a obtine viza de intrare in SUA, informeaza Reuters.Jucatoarea de 34 de ani, dubla castigatoare…

- Jucatoarea germana Angelique Kerber, locul 13 WTA, a anuntat ca inceteaza colaborarea cu antrenorul Rainer Schuttler, scrie news.ro.“Mergand inainte, nu este niciodata usoara schimbarea – mai ales atunci cand lucrezi cu oameni minunati, cum este Rainer. Dar deocamdata am decis ca este momentul…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta (26 WTA) s-a calificat marti in semifinalele turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in sferturi, in doua seturi, 6-1, 6-4,...

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, unde nu a castigat nici macar un meci la editiile precedente, dupa ce a invins-o duminica in doua seturi, 6-2, 6-4, pe croata Donna Vekic. Konta (28 ani), ocupanta locului…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, locul 2 mondial, s-a calificat fara probleme miercuri in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa 6-2, 6-2 cu o adversara venita din calificari, Kristina Kucova (Slovacia, 203 WTA). Karolina Pliskova a ajuns in semifinale la Roland Garros…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, americanca Sloane Stephens si ucraineanca Elina Svitolina au obtinut victorii, duminica, in prima runda a turneului de tenis de la Roland Garros (Franta), al doilea de Mare Slem al anului. Pliskova, a doua favorita, a trecut fara emotii de americanca Madison Brengle,…