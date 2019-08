Sky Sport Italia: Franck Ribery, noul jucător al Fiorentinei Franck Ribery (36 de ani), jucator ramas liber de contract dupa despartirea de Bayern Munchen, din aceasta vara, s-a înteles cu Fiorentina, echipa din prima liga a Italiei.

Potrivit Sky Sport Italia, Ribery a acceptat oferta italienilor si va sustine vizita medicala miercuri. Extrema stânga urmeaza sa semneze un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane cu echipa condusa de antrenorul Vincenzo Montella.



Sursa citata mai scrie ca Ribery ar urma sa încaseze un salariu anual de 4 milioane de euro, la care se pot adauga bonusuri contractuale de 500.000 de euro.



Franck

Sursa articol: hotnews.ro

