Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 a pus pe jar echipajele de salvare din județu Arad. Un barbat a fost ranit grav și se afla intr-o zona greu accesibila, in padure. O echipa formata din Salvamont – Salvaspeo, pompieri de la Detașamentul Sebiș și medici de pe Ambulanța a avut de urcat la pas aproximativ 3-4 kilometri,…

- Un accident rutier a fost anuntat, in acesta seara, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta l judetului Constanta, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112.Potrivit apelantului, evenimentul rutier s a produs pe DN 2 A, intre Ghindaresti si Tichilesti.Acesta a mai precizat ca o masina…

- Hramurile de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului au transformat unii petrecareti in pacienti ai Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. In ziua de 15 august a.c., de dimineata, de la ora 8.00 pana seara, la ora 20.00, la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a spitalului ...

- Locomotiva trenului "Mocanita", care transporta turistii pe defileul Vaii Vaserului din Muntii Maramuresului, a deraiat, sambata. Cel putin sase persoane din cele 200 care se aflu in tren au fost ranite usor, potrivit ISU Maramureș. La locul accidentului au fost trimise trei echipaje de interventie…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunțat, vineri, Dispeceratul Integrat din Bucuresti este functional si ca serviciilor 112, SMURD, Salvare si Pompieri li s-au alaturat acum si Politia si Jandarmeria. „Incepand de saptamana aceasta, Dispeceratul Integrat din Bucuresti este functional.…

- Saptamana aceasta, un pacient in varsta de 46 de ani a fost adus la Spitalul Județean Argeș unde a fost diagnosticat cu AVC, DZ și HTA. Viața pacientului a fost salvata prin aplicarea procedurilor noului program național de tromboliza, program in care a fost inclus și Spitalul Județean Argeș la inceputul…

- Gabriel Lazany, managerul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Bistrița, a anunțat ca la nivelul unitații medicale va fi inființat un nucleu de calitate pentru imbunatatirea serviciilor si a actului medical. Constituirea unui nucleu de calitate, care va fi format din asistenti medicali cu experienta,…

- Scene de groaza, joi seara, in zona strazii Gh. Gr. Cantacuzino din Ploiești. Echipajele de Ambulanța au fost solicitate sa intervina de urgența in cazul unei persoane care ar fi incercat sa se sinucida. La fața locului a fost gasit un barbat de 76 de ani care se injunghiase in abdomen.…