Siria: Tiruri de artilerie dinspre zonele controlate de Damasc contra unui post de observare turc (Ankara)

- Potrivit organizatiei, printre victime se afla si patru femei. Cele 12 persoane au murit in urma unor atacuri aeriene in mai multe orase si sate din provinciile Idlib si Hama. Potrivit aceleiasi surse, atacurile reprezinta o incalcare a unui armistitiu incheiat acum opt luni. „Atacurile au crescut…

- Sapte civili, dintre care trei copii, au fost ucisi joi in nord-vestul Siriei de tiruri cu rachete ale regimului ce au vizat un catun si o tabara de refugiati din provincia Idlib, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Cel putin 22 de civili, intre care opt copii, si-au pierdut viata de miercuri in bombardamente ale regimului asupra unei zone controlate de insurgenti in nordul Siriei, a informat joi organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru dreptul omului (OSDO), citat de AFP. 'Douasprezece persoane…

- Cel putin 22 de civili, intre care opt copii, si-au pierdut viata de miercuri in bombardamente ale regimului asupra unei zone controlate de insurgenti in nordul Siriei, a informat joi organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru dreptul omului (OSDO), citat de AFP. 'Douasprezece…

- Turcia si Rusia au initiat marti misiuni comune de patrulare in regiunea Tal Rifaat, situata in nordul Siriei si aflata sub controlul militiilor kurde, anunta Ministerul turc al Apararii, citat de site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit mediafax.Citește și: S-a votat! Dispare ora de vara!…

- Turcia si Rusia discuta despre crearea unui 'centru de coordonare' in provincia siriana Idlib, ultimul bastion al opozitiei care scapa controlului regimului de la Damasc, a indicat un ministru turc, citat joi de AFP. 'Lucram la crearea unui centru de coordonare comun',…

- Ministrul turc al apararii Hulusi Akar a comunicat oficialilor de la Pentagon ca nu trebuie lasat un vid de putere in timpul retragerii fortelor americane din Siria, informeaza sambata agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Un inalt oficial al administratiei americane a declarat…

- Ministerele Apararii din Rusia și Turcia au cazut de acord in ceea ce privește nevoia de „masuri decisive” pentru a stabiliza situația din regiunea Idlib, situata in nord-vestul Siriei, relateaza agenția de presa RIA potrivita de mediafax.Rusia, aliat important al Guvernului din Siria, a semnat…