- Peste 400.000 de oameni au fost nevoiti sa-si abandoneze casele in ultimele trei luni de violente in nord-vestul Siriei, unde provincia Idlib si imprejurimile acesteia, inca dominate de jihadisti, sunt bombardate de regimul sirian si de aliatul sau rus, a anuntat vineri ONU, potrivit AFP. Provincia…

- Potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDH), peste 50 de persoane, in majoritate civili, au fost ranite in bombardamentele puternice efectuate la inceputul acestei saptamani in provincia Idleb, situata in nord-vestul Siriei. Surse medicale anunța de asemenea in jur de o suta de raniți.…

- Nava a fost imobilizata de catre Fortele navale ale Gardienilor Revolutiei, din cauza ”nerespectarii codului maritim international”, ”la solicitarea Autoritatii portuare si maritime a provinciei Hormozgan”, anunta ei intr-un comunicat postat pe site-ul lor, Sepahnews.Stena Impero "a fost…

- Acest nou bilant creste la peste 120 numarul luptatorilor ucisi in ambele tabere incepand de miercuri seara, conform OSDO.De la sfarsitul lui aprilie, regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat loviturile asupra provinciei Idlib si a imprejurimilor…

- Potrivit OSDO, civilii au murit joi in bombardamente lansate de regimul sirian in sudul provinciei Idleb si in nordul provinciei vecine Hama, in timp ce 21 de rebeli si jihadisti au fost ucisi in raiduri aeriene siriene si rusesti.Printre luptatorii ucisi se afla jihadisti ai gruparii Hayat…

- Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cei 12 civili au murit in raiduri efectuate in cursul noptii asupra orasului Maaret al-Noomane. OSDO a numarat de asemenea 18 raniti. Atacul a vizat o piata din regiune, potrivit organizatiei non-guvernamentale, care nu a fost in masura…

- Aceasta reuniune ar urma sa se desfasoare cu usile inchise vineri, de la ora 14.00 GMT, iar cu acest prilej va fi prezentata o informare privind situatia umanitara din aceasta provincie, potrivit mai multor surse.Peste 150.000 de persoane au fugit intr-o saptamana din sectoarele controlate…

- Cel putin 26 de combatanti au fost ucisi in confruntari militare produse luni, in nord-estul Siriei, intre serviciile de securitate siriene si grupuri islamiste, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de cotidianul Le Figaro.Confruntarile au avut loc in…