- Petre Sarbu, administratorul paginii de Facebook a comunitatii Rezist, a venit cu precizari dupa postarea de dimineata in care era atacat liderul PLUS, Dacian Ciolos. „M-am lasat purtat de val si am postat o opinie personala in numele comunitatii #REZIST“, a scris Petre Sarbu pe Facebook.

- Dacian Ciolos a fost criticat pe o pagina de Facebook a comunitatii #Rezist, fiind publicat un mesaj in care fostul premier e atacat pentru ca nu a fost atent in alegerea oamenilor care se ocupa de partid si care ar fi trebuit sa nu aiba probleme de imagine.

- Pe pagina de Facebook a comunitații Rezist a fost postat un mesaj foarte dur la adresa liderului PLUS Dacian Cioloș, ca urmare a scandalului provocat de articolul lui Marius Oprea. Cei de al Rezist afirma ca este necear pentru România "ca toți aștia care aveți sau ați avut legaturi cu PCR,…

- Dacian Ciolos a fost criticat de cei din comunitatea Rezist, pe pagina de Facebook a acestora. „Am tacut cand "gurile rele" spuneau ca Dacian e fiu de milițian, la fel ca Dragnea. Am tacut cand "gurile...

- Oamenii care au participat la protest considera ca trebuie sa faca ceva ieșit din comun pentru a atrage atenția. Dacian Cioloș, avand invitație ca toți foștii premieri, sa mearga la ceremonie, nu avea ce sa caute la protest. Daca voia sa se planga de guvernarea PSD-ALDE, putea sa dea un telefon la…

- Mai exact, vorbim despre legile impotriva camatariei și in favoarea debitorilor, dar și legea darii in plata cu stabilirea criteriilor de impreviziune. "Astazi, sigur s-au aliniat planetele pentru cei abuzati de sistemul financiar-bancar și copleșiți de ratele la banca!!! 1. La Camera…

- "Este pentru prima data dupa aderare cand Europa ne-a spus ca ne-am indepartat de ea, de valorile ei, de principiile ei. Ca cei pe care i-am ales vor sa ne scoata afara din propria casa. Ieri, intregul Parlament al Europei ne-a vorbit pe un singur glas: Romania, trezeste-te! Ca sa ramanem intre granitele…

- Vicepreședintele liberal Florin Roman a reacționat, și el, la atacul lui Dacian Cioloș la PNL, spunand ca ”maturizarea politica e necesara chiar și pentru cei care se cred mai catolici decat Papa” ”Am vazut o postare a unui fost premier tehnocrat, ajuns ministru al agriculturii și mai apoi comisar european…