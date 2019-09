Stiri pe aceeasi tema

- Dezinsecția facuta în Cuba împotriva țânțarilor și nu ”atacurile sonice” ar fi provocat îmbolnavirea celor 40 de diplomați americani și canadieni și familiilor acestora în Havana, potrivit unui nou studiu cerut de catre guvernul canadian, relateaza Reuters.…

- Ministrul Afacerilor Externe Ramona Manescu a declarat, vineri, ca le-a cerut diplomaților romani de la Kabul sa se intoarca in țara, dar aceștia au refuzat, motivand ca vor sa-și incheie misiunea.”Sa știți ca noi le-am cerut oamenilor noștri (diplomaților romani-nr) sa vina acasa, dar au…

- Autoritatile engleze au luat in ultima perioada o serie de decizii cel putin ciudate in cazul sucevenilor pe numele carora au fost pronuntate condamnari definitive de instantele din Romania. Practic, s-a judecat cu unitati de masura diferite si nimeni nu poate explica de ce solutiile luate sunt la ...

- Mai multi tineri au supus la chinuri groaznice un pui de ras, iar in acest timp se amuzau si faceau fotografii. Mai intai, au legat puiul de gat, cu un lant, si l-au tarat prin curte. Si, pentru ca se incapatana sa traiasca, animalul a fost ridicat si spanzurat, dar tinerii nu s-au lasat si l-au…

- Doua noi focare de pesta porcina au fost confirmate in județul Galați, in timp ce in alte trei comune exista suspiciunea prezenței virusului. Autoritațile s-au reunit de urgența și au decis sa eutanasieze porcii din gospodariile in care a aparut boala.Mai mulți porci din exploatațiile situate…

- Creierele a peste 40 de diplomati americani victime ale unor fenomene misterioase in Cuba prezinta diferente fata de cele ale unui grup de control, au constatat profesori si medici de la Universitatea din Pennsylvania care le-au analizat prin imagistica medicala la cererea guvernului SUA, relateaza…

- Studiul publicat de Jurnalul Academiei americane de medicina (Jama) si condus de o echipa de profesori si doctori de la universitatea din Pennsylvania nu permite stabilirea unei cauze pentru simptomele observate la acesti diplomati intre sfarsitul lui 2016 si mai 2018. Dar ele confirma ca "creierele…

- Congresmenii americani si-au intensificat miercuri atacurile impotriva Facebook in legatura cu criptomoneda Libra, dupa audierile din ziua precedenta in care senatorii au condamnat proiectul, afirmand ca Facebook nu a dovedit ca este de incredere, transmite Reuters potrivit news.roCompania…