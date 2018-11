Sindicalistii de la metrou propun administratiei o crestere salariala de 25%

O fosta Miss Moscova a ajuns prima doamna a Malaeziei

La 25 de ani, Oksana Voevodina şi-a unit destinele cu regele Muhammad al V-lea, in varsta de 49 de ani, in cadrul unei ceremonii fastuoase desfaşurate in capitala Rusiei, dupa ce s-a convertit la Islam la inceputul acestui an. Islam News a anunţat ca la nunta nu s-a consumat alcool, iar mancarea… [citeste mai departe]