Simona Pătruleasa, mărturisiri despre cum se menţine în formă. "Încerc asta o dată pe an" In cadrul unui interviu pentru Perfecte, celebra prezentatoare a dezvaluit ce face ca sa arate atat de bine, scrie lyla.ro. "Nu tin nicio dieta acum, dar sunt atenta la ceea ce mananc si consum mai putine dulciuri decat mi-as dori. Nu prea mananc paine, decat dimineata, si incerc sa consum multe fructe si sa beau apa. Iar sport fac acasa, atat cat pot si cand am timp. Mananc o omleta sau cereale cu iaurt la micul dejun, la pranz prefer somon cu salata si seara, o salata, iar intre mese mai am anumite gustari constand in migdale, caju crude.", a marturisit ea. Totusi, uneori… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

