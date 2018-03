Simona Halep vs Agnieszka Radwanska 6-3; 2-6; 3-5 pentru calificarea în optimi la Miami Update: Cateodata (nicidecum in primul set), se poate observa la Radwanska faptul ca are un numar impresionant de jocuri pe hard, inclusiv un „echilibru” pozitiv 365/137… Jocul in care Simona parea sa-și ridice nivelul de joc și sa conduca ostilitațile din debut pana la sfarșit, devine complicat, in setul al doilea, prin numarul greșelilor neforțate, o scadere a concentrarii și o stare de nervozitate care se cuvine inlaturata pe viitor; serviciul precar al Simonei „face diferența”, setul este pierdut… setul decisiv incepuse favorabil (2-0), sarabanda (cu sensurile de amețitoare, agitata, tumultuoasa,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

- Simona Halep a reușit in meciul cu Agnieszka Radwanska, din turul III de la Miami, o lovitura senzaționala. Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat primul game din setul trei dupa un punct senzațional. La ultimul punct, poloneza Radwanska a pus o scurta, in colțul terenului, la care Simona a ajuns la…

- Parea semnificativ faptul ca s-au confruntat in alte 10 imprejurari, scorul general fiind 5-5; mai sugestiv, din 2013 pana astazi Simona Halep a caștigat cinci meciuri (ultima oara, la Cincinnati, in 2016/scor 7-5; 6-1) și a pierdut doar doua; la fel de adevarat, pentru Agnieszka Radwanska sezonul 2018…

- Simona Halep si Agnieszka Radwanska sunt adversare sambata, de la 19:30, intr-un meci din turul 3 al turneului WTA de la Miami. Partida precedenta, dintre Alexander Zverev si Danil Medvedev, s-a prelungit, iar ora la care evolueaza Simona Halep a fost amanata in consecinta.Halep si Radwanska…

- Simona Halep va debuta, cel mai probabil, vineri in turul II. Ea are de aparat prezenta in sferturi din 2017. Atunci, romanca a fost eliminata, iar meciul ei a furnizat un episod care a facut inconjurul lumii.

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING INDIAN WELLS 2018: Simona Halep, liderul mondial in ierarhia feminina de tenis, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a invins-o…

- Simona Halep a primit o veste incredibila, miercuri dimineața. Indiferent de ce va face in continuare la turneul de la Indian Wells, care se incheie duminica, romanca este sigura de ramanerea pe locul 1 WTA. Simona Halep este sigura ca va ramane numarul 1 mondial dupa Indian Wells, datorita…

- Simona Halep, dupa calificarea in sferturi la Indian Wells: ”Am fost pregatita, știam ce trebuie sa fac”. Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale trurneului de la Indian Wells, dupa ce, in optimi, a trecut de chinezoaica Qiang Wang, scor 7-5, 6-1. Meciul, ce a durat o ora și 17 minute,…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 1-6, 7-6 (3), 6-2, pe jucatoarea americana de 19 ani Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, transmite News.ro . In…

- In faza urmatoare, Simona Halep va evolua pentru prima data cu chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, care a produs surpriza, eliminand-o pe jucatoarea franceza Kristina Mladenovic, locul 15 WTA si cap de serie numarul 14, cu 6-1, 6-2, in 70 de minute.Citește și: Simona Halep a dezvaluit cum…

- Simona Halep a declarat ca miscarea in teren si faptul ca a fost mai puternica pe picioare au reprezentat cheia succesului din dificila partida jucaa impotriva americancei de 19 ani Caroline Dolehide."Mult respect pentru ea, este o jucatoare extraordinara si ei este foarte greu de returnat.…

- Simona Halep va juca in turul 3 de la Indian Wells in aceasta noapte, in jurul orei 1:00, cu tanara jucatoare de 19 ani din SUA, Caroline Dolehide. Meciul va fi in direct la TV Digi Sport și in format liveTEXT pe GSP.ro. Ploaia a dat peste cap programul de la turneul californian și a trimis meciul Simonei…

- Simona Halep a plecat la Indian Wells (7-18 martie), acolo unde se va da o noua batalie pentru locul 1 WTA. Halep va trebui sa isi apere coroana pe care tocmai a recuperat-o de la Caroline Wozniacki, iar cel mai important e ca romanca sta doar la mana ei. Simona Halep pleaca cu un avantaj…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului Premier 5 de la Doha, dupa ce a trecut in doua seturi 6-0, 6-4 de sportiva din Statele Unite Catherine Bellis, locul 48 WTA. In semifinalele turneului, Halep o va intalni pe Garbine Muguruza. Simona Halep a inceput perfect meciul cu…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Doha dupa ce a invins-o pe "CiCi" Bellis (18 ani, 48 WTA), scor 6-0, 6-4, și spune ca nu se gandește la revenirea in fruntea ierarhiei WTA, deși acest lucru ar putea avea loc. "Sunt foarte mulțumita pentru acest inceput de an. E frumos sa joc…

- "Ma bucur ca am revenit la Doha si am jucat in fata voastra. Sunt fericita ca am putut castiga acest meci, era cu adevarat important. Nu sunt intr-o stare perfecta, dar sunt aproape. Trebuie sa fiu increzatoare ca totul va fi ok in turul urmator, in urmatoarele meciuri. Am facut un turneu…

- Simona Halep este perceputa ca o jucatoare eficienta si dominanta in schimburile lungi de mingi, noteaza site-ul turneului Australian Open, insa statistica modifica aceasta imagine.La Melbourne, pana in semifinale, Halep a castigat 273 de puncte si a pierdut 182 (diferenta pozitiva - 91) in…

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial in tenisul feminin, s-a calificat, miercuri, pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6. Usor imobila si imprecisa…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6. Simona Halep a declarat, dupa meci, ca totul a mers conform…

- Kerber a invins-o, luni, cu scorul de 4-6, 7-5, 6-2, pe Su-Wei Hsieh (Taiwan), locul 88 WTA, dupa o partidia de doua ore si opt minute, in optimi. Hsieh le eliminase anterior pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, si pe poloneza Agnieszka Radwanska, locul 35 WTA si cap…

- Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin. Osaka va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami,…

- Osaka, 1,8 metri inaltime, a invins-o pe Barty intr-o ora si 13 minute si va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka, dar nu usor: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami, si 4-6, 6-2, 6-3, in…

- In turul 3, Naomi Osaka a eliminat-o surprinzator pe favorita gazdelor, australianca Ashleigh Barty, cap de serie 18, cu 6-4, 6-2. Naomi Osaka, 20 ani, o jucatoare de 1,80 m, dreptace, de origine haitiana, nu are niciun titlu la simplu sau dublu. Pe 17 octombrie 2016, Osaka a avut cel mai…

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineața, de la ora 02:00, in turul III de la Australian Open. Romanca se dueleaza cu americanca Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA). Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Eurosport. ...

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, numarul 1 in clasamentul WTA s a calificat in turul secund al primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Simona Halep a invins o in doua seturi scor 7 6; 6 1 pe sportiva din Australia Destanee Aiava. Dupa un prim set foarte echilibrat, Simona Halep…

- Mihaela Buzarnescu (57 WTA, 29 de ani) a pierdut, sambata, finala turneului de la Hobart, scor 1-6, 6-4, 3-6, in fata belgiencei Elise Mertens (39 WTA, 22 de ani), dupa un meci intrerupt de patru ori din cauza ploii. Totusi, saltul spectaculos al tenismenei a fost salutat de Cristian Tudor Popescu…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala turneului de la Shenzen, China, dupa ce a trecut de Irina Begu, locul 43 WTA, scor 6-1, 6-4. In finala se va duela cu invingatoarea meciului Maria Sharapova – Katerina Siniakova. Simona a avut un joc excelent, a servit perfect, iar in momentele importante…

- Darren Cahill a dezvaluit de ce și-a dat, temporar, demisia din functia de antrenor al Simonei Halep, in primavara acestui an.Cahill a parasit-o pe Simona Halep pentru cateva saptamani, dupa o discutie aprinsa avuta in timpul meciului cu Johanna Konta de la Miami. Citește și: Pe banii…