- ​Jucatoarea Simona Halep a declarat, vineri, la revenirea în tara dupa participarea la turneul de la Roma, ca nu are o problema grava la picior si ca se bucura ca are câteva zile libere înainte de Roland Garros, scrie News.ro."Sunt ok, nu am nicio problema grava la picior.…

- Simona Halep (2 WTA) a fost eliminata prematur la turneul de la Roma, înca din turul secund, si îsi poate concentra atentia asupra turneului de Grand Slam de la Roland Garros, care se va desfasura în perioada 26 mai - 9 iunie, informeaza Mediafax.Campioana din editia trecuta a…

- Simona Halep (27 de ani / 2 WTA) a vorbit despre principalele favorite de la ediția de anul acesta de la Roland Garros, romanca fiind campioana de anul trecut a turneului francez. Turneul de la Roland Garros se va disputa in perioada 26 mai - 9 iunie. Cele mai mari șanse la caștigarea acestui Grand…

- Cristian Tudor Popescu a laudat jocul și forma Simonei Halep, dupa calificarea in finala de la Madrid pentru a patra oara. Gazetarul a prefațat și finala turneului de tenis, unde jucatoarea romana o poate intalni fie pe Sloane Stephens, fie pe Kiki Bertens. Comentatorul sportiv a mai spus ca „premisele…

- George Cosac, președintele FR Tenis, a prezentat argumente in favoarea Simonei Halep (27 de ani, 3 WTA) inaintea finalei de la Madrid cu Kiki Bertens (27 de ani, 7 WTA). Meciul se va juca in aceasta seara de la ora 19:30 și va putea fi urmarit pe GSP.ro și la TV Digi Sport. „In finala sunt alte emoții,…

- Kiki Bertens (27 de ani, 7 WTA) este adversara Simonei Halep (27 de ani, 3 WTA) din finala turneului Premier Mandatory de la Madrid, care va avea loc sambata, de la ora 19:30. Finala Halep - Bertens va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2 Olandeza a invins-o in semifinale pe Sloane…

- SIMONA HALEP BELINDA BENCIC LIVE STREAM ONLINE VIDEO MADRID 2019. Simona Halep - Belinda Bencic s-a mai jucat de trei ori pana acum in circuit. Elvețianca este in avantaj, conducand cu 2-1. Primul meci a avut loc la Wimbledon 2014, Simona Halep - Belinda Bencic 6-4, 6-1. Primul succes al elvetiencei…

- Turneul de la Roland Garros va debuta pe 26 mai, iar calculele pentru Grand Slam-ul parizian au început deja. Justine Henin (triumfatoare de patru ori pe zgura de pe Chatrier) a vorbit despre competiția din acest an: "Cred ca Simona Halep este favorita numarul unu, îmi place jocul ei",…