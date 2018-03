Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, sambata, dupa ora 05.30, cu japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Partida aceasta este ultima a zilei de vineri (la Indian Wells), pe arena principala,titreaza News.ro. Inaintea meciului…

- Organizatorii turneului WTA de la Indian Wells au anunțat programul semifinalelor, care se vor disputa sambata dimineața. Meciul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca dupa intalnirea Venus Williams - Daria Kasatkina, cel mai probabil in jurul orei 05:30.Venus Williams (SUA, 37 de ani,…

- Organizatorii turneului de la Indian Wells au anuntat ora la care se va disputa semifinala dintre Simona Halep si Naomi Osaka. Astfel, semifinala dintre cele doua va fi ultima partida a zilei pe Arena Centrala,...

- Ce crede Simona Halep despre Ion Țiriac. Liderul mondial din tenisul feminin a vorbit in presa spaniola despre relația pe care o are cu omul de afaceri. “Tiriac m-a ajutat sa fiu puternica”, a declarat Simona Halep pentru Marca, ziarul iberic numind-o pe romanca “regina tenisului”. Intrebata cat de…

- Simona Halep a avut parte de un meci foarte complicat in sferturile de finala de la Indian Wells. Aceasta a trecut in trei seturi de croata Petra Martic. Liderul mondial si-a aflat si adversara din penultimul act al turneului. Aceasta se va duela in semifinale cu nipona Naomi Osaka. Aceasta din urma…

- Simona Halep a trecut in trei seturi de Petra Martic, scor 6-4, 6-7(5), 6-3, iar la final a recunoscut ca nu stie cum a reusit sa se califice in semifinale. Liderul mondial a vorbit si despre conditiile meteo, care i-au ingreunat jocul, dar si despre prezenta la meciul surorilor Williams.…

- Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a învins-o pe croata Petra Martic (locul 51 WTA).Numarul 1 mondial și-a învins adversara în trei seturi, cu scorul 6-4, 6-7 (5), 6-3, într-o partida care a durat…

- Pentru un loc in finala turneului de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Naomi Osaka (44 WTA). Jucatoarea din Japonia a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie numarul 5.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a produs surpriza sferturilor de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), reusind sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numarul 5, in fata careia s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, intr-o partida disputata miercuri. La…

- Liderul mondial Simona Halep s a calificat in semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a invins o in sferturi pe croata Petra Martic 51 WTA cu scorul de 6 4, 6 7, 6 3, la capatul unei partide care a durat doua ore si 24 de minute.In setul decisiv, constanteanca a revenit in stilul…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a oferit o mostra de profunzime la finalul victoriei cu Qiang Wang, scor 7-5, 6-1. Intrebata despre nivelul jocului prestat pana acum la Indian Wells, liderul WTA i-a bagat in ceața pe interlocutori. "Caut intotdeauna perfecțiunea, deși știu ca nu exista așa ceva in tenis.…

- Simona Halep, locul I WTA, a invis-o, marti, cu scorul de 7-5, 6-1, pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, calificandu-se pentru a patra oara in ultimii cinci ani in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Halep nu a facut un meci grozav in primul…

- Liderul mondial WTA, Simona Halep a mai facut un pas important si a invins-o, aseara cu scorul de 7-5, 6-1, pe chinezoaica Wang Qiang (55 WTA), calificandu-se pentru a patra oara in ultimii cinci ani in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Simona…

- Serena Williams, eliminata de Venus Williams de la Indian Wells. A fost al 29-lea duel al surorilor Williams. Serena conduce acum cu 17-12. Vezi galeria foto + 2 + 2 Serena, 36 de ani, nu și-a revenit inca la forma avuta inainte de naștere, astfel ca a pierdut, azi-noapte, duelul cu Venus. Simona Halep…

- Liderul mondial, Simona Halep, a invins-o cu scorul de 1-6, 7-6, 6-2, pe jucatoarea americana de 19 ani Caroline Dolehide (165 WTA), beneficiara a unui wild card, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. In primul set, Simona Halep a fost…

- Simona Halep s-a calificat in aceasta dimineața in optimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, invingand-o cu emoții pe incomoda Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6, 6-2 (detalii despre meci, aici). Liderul mondial a rezistat eroic jocului foarte bun al adversarei și ramane cu…

- "Mult respect pentru ea, este o jucatoare extraordinara si top-spin-ul ei este foarte greu de returnat. Am avut probleme in setul secund, dar am vrut sa raman acolo, sa lupt pana la sfarsit. Dupa ce am castigat setul al doilea, m-am gandit ca am o mare sansa sa castig meciul. Am simtit-o cazuta putin…

- Rusia a testat racheta hypersonica cu care se lauda Putin. Rusia a spus duminica ca a lansat, cu succes, o racheta hypersonica, capabila sa transporte o incarcatura nucleara. Președintele Vladirmir Putin a transmis ca este ”o arma ideala” cand a dezvaluit noile tehnologii militare ale Rusiei. Aceasta…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Irina-Camelia Begu, locul 36 WTA, a fost eliminata, sambata, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, de sportiva ceha Karolina Pliskova. Pliskova, locul 5 WTA si cap de serie numarul 5, s-a impus, scor 7-6 (4), 6-1, dupa o ora si 33 de minute, scrie news.ro.…

- Simona Halep (1 WTA) debuteaza in aceasta seara in turneul Premier Mandatory de la Indial Wells. Romanca se dueleaza in turul II de la Indian Wells cu cehoaica Kristyna Pliskova (77 WTA). Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- LIVESCORE Sorana Cirstea – Venus Williams, in turul doi la Indian Wells. Meciul va avea loc in seara in noapte de sambata spre duminica. Sorana Cirstea (27 de ani, locul 35 WTA) are o misiunea infernala in fața locul 8 WTA, americanca de 35 de ani Venus Williams. Daca va trece de Venus, ar putea de…

- Perechea Simona Halep Irina Begu a ratat, joi, calificarea in optimile probei de dublu de la Indian Wells, turneu de categorie Premier Mandatory, scrie Romania TV. Halep si Begu au fost invinse in primul tur de Nicole Melichar SUA Kveta Peschke Cehia , scor 6 3, 1 6, 10 3, dupa 63 de minute de joc.Pentru…

- Simona Halep se intoarce pe teren intr-un meci oficial la Indian Wells (turneu de categorie Premier Mandatory), jucatoarea noastra urmand sa o intalneasca in turul al doilea pe Kristyna Pliskova. "Mi-am revenit dupa finala pierduta la Australian Open, a fost dificil", a precizat liderul mondial.

- Monica Niculescu (71 WTA), jucatoare venita din calificari, o va intalni in turul inaugural pe conationala Sorana Cirstea (35 WTA), acceptata direct pe tabloul principal al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells.

- Monica Niculescu, locul 71 WTA si favorita 3 in calificari, a acces, marti, pe tabloul principal la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. La competitia din SUA, Simona Halep ar putea intalni in turul doi o jucatoare din calificari si Sorana Cirstea va evolua in prima runda cu…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va sta in mansa I si va evolua cu sportiva ceha Krystina Pliskova, locul 77 WTA sau cu o jucatoare din calificari, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells, primul de categorie Premier Mandatory al anului. Toate celelalte trei romance de pe tabloul principal vor…

- Indian Wells va incepe miercuri cu multe necunoscute de lamurit. Cum va evolua Simona Halep dupa accidentare, iși va pastra Roger Federer trofeul, ce nivel va arata Serena Williams? - doar cateva intrebari. Primul mare turneu, Premier Mandatory pentru fete, Masters 1000 pentru baieți, vine dupa o perioada…

- Simona Halep se afla pe primul loc al clasamentului WTA inainte de startul turneului "Premier Mandatory" de la Indian Wells, jucatoarea noastra adunand pana acum 18 saptamani pe cea mai inalta pozitie a ierarhiei.

- Simona Halep a plecat miercuri din Romania cu destinația Indian Wells, insa jucatoarea noastra a facut un ocol de 1.750 de kilometri pentru a merge la sediul gigantului american Nike de la Portland. Liderul WTA a jucat tenis de masa in sediul firmei de echipament sport cu antrenorul Darren Cahill. Cei…

- Simona Halep a jucat tenis de masa cu Darren Cahill la sediul noul sponsor. Simona și antrenorul australian s-au reunit in SUA dupa aventura australiana incheiata cu acea finala contra Carolinei Wozniacki. Inainte de a incepe antrenamentele pentru Indian Wells, cei doi au facut o vizita de lucru la…

- Simona Halep revine pe teren. Liderul WTA a plecat spre Statele Unite, unde va participa la turneul de la Indian Wells. Vacanța forțata luata dupa accidentarea de la piciorul drept care a forțat-o sa se retraga in semifinalele turneului de la Doha, Simona Halep s-a recuperat și e gata sa revina pe terenul…

- Simona Halep a plecat, miercuri dimineata, in SUA, unde urmeaza sa se dispute turneul de categorie "Premier Mandatory" de la Indian Wells (7-18 martie). Liderul mondial a declarat ca nu are asteptari foarte mari la competitia din desertul californian, nefiind refacuta complet dupa accidentarea de la…

- Oamenii obosesc tot mai mult mental, și tot mai puțin fizic, pentru ca mintea lor este din in ce mai mult solicitata. Astfel, mentalul fiind obosit, va ingreuna sau incetini și funcțiile fizice. Pana și mancarea se digera mai greu la un mental aglomerat. "Prin celulele sale puse cap la cap,…

- Simona Halep a ajuns la nivelul la care poate face avere fara sa depuna prea mari eforturi. Nu doar contractele de publicitate ii aduc Simonei sume cu multe zerouri, ci si bonusurile acordate de Asociatia Tenisului Feminin (WTA), iar Halep trebuie sa se prezinte la Indian Wells pentru a nu rata…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.…

- O unitate de 60 de militari moldoveni a plecat sâmbata la Babadag, în Dobrogea româneasca, pentru a participa în 11-17 februarie la un exercițiu militar multinațional cu participarea militarilor din Bulgaria, Georgia, România, Ucraina si Statele Unite al Americii. …

- In primele doua zile de guvernare, premierul Viorica Dancila a demis sau numit zece secretari de stat, a trecut o casa din administrarea ANAF in cea a Serviciului de Telecomunicații Speciale și i-a dat afara pe majoritatea consilierilor lui Mihai Tudose. Andreea Pastarnac La Ministerul Afacerilor Externe,…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, marti seara, in cadrul conferintei Platforma 3.0, ca Statele Unite ale Americii au prezentat, intr-o maniera foarte clara, cum functioneaza statului paralel, lucru care se intampla si in Romania, dar la o dimensiune mai mica."In SUA, statul paralel,…

- Romania va continua sa aloce 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru sectorul apararii si va consolida parteneriatele strategice, in special cu Statele Unite ale Americii, se arata in Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 propus de PSD - ALDE. Potrivit documentului, Armata Romaniei trebuie…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a ajuns in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. La conferința de presa de dupa meci, Simona Halep a dezvaluit ca a avut mari probleme in noaptea de dinaintea meciului și ca nu s-a putut odihni din cauza durerilor. Liderul…

- SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE VIDEO STREAM EUROSPORT Meciul din optimile de finala ale Australian Open dintre Simona Halep (1 WTA) si Naomi Osaka (72 WTA) a fost programat luni, de la 17:00, ora locala, 08:00, ora la Bucuresti. SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE…

- EUROSPORT LIVE VIDEO HALEP-DAVIS Click aici pentru a vedea meciul Halep-Davis Simona Halep si Lauren Davis s-au mai inttlnit o singura data in circuitul WTA, pe 6 martie 2013, cand Halep a castigat cu 6-2, 6-0 in primul tur la Indian Wells. La Australian Open 2018, Halep le-a eliminat…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…

- Romania este "un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice "sa se retraga din acest progres", a declarat, luni, adjunctul sefului…

- Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen, dupa victoria în doua seturi cu Aryna Sabalenka (73 WTA), scor 6-2, 6-2, iar în penultimul act se va duela cu Irina Begu.

- Prezenta in luna decembrie la Caransebeș pentru a intra in posesia titlului de „Cetațean de onoare” al municipiului, jucatoarea nascuta și crescuta pana la 6 ani in capitala gugulanilor a declarat pentru Jurnal CS ca spera ca 2018 sa fie și mai bun decat anul care se incheie in aceste zile:…

- Autoritatile din Romania au arestat cinci indivizi suspectati ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunta Agentia europeana a politiei (Europol).

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…