- SIMONA HALEP SERENA WILLIAMS LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT FINALA WIMBLEDON 2019. SIMONA HALEP, 27 de ani, 7 WTA, si SERENA WILLIAMS, 37 de ani, 10 WTA, se intalnesc, de la ora 16:00, in FINALA WILMBLEDON 2019, pe terenul central. Meciul SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS este LIVE STREAM VIDEO…

- Pornita la drum fara sa dea impresia ca are așteptari prea mari, Simona Halep (7 WTA) a surprins pe toata lumea, a afișat un joc superb pe iarba londoneza și se afla la un singur meci distanța de primul titlu de la All England Club și al doilea de Grand Slam din cariera (dupa Roland Garros 2018). Misiunea…

- Meghan Markle si Kate Middleton vor participa, astazi, la finala feminina de la Wimbledon, disputata intre Simona Halep (27 de ani, nr. 7 WTA) si Serena Williams (37 de ani, nr. 10 WTA), potrivit Mediafax. Aceasta nu va fi pentru prima data cand Kate Middleton si Meghan Markle urmaresc impreuna un meci…

- Simona Halep a avut probleme doar in startul meciului. Cori Gauff a lovit lung, a fost jucatoarea mai agresiva și a izbutit sa și conduca, scor 2-1. Simona Halep și-a ridicat treptat nivelul jocului, a greșit mult mai puțin și a inchis setul dupa 43 de minute, scor 6-3. In setul secund, romanca a…

- Simona Halep ocupa locul 7 in clasamentul WTA, in timp ce Cori Gauff este pe locul 313. Americanca, in varsta de doar 15 ani, a obtinut cea mai buna performanta din cariera la Wimbledon. Simona Halep - Cori Gauff este LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT AICI. Castigatoarea meciului…

- SIMONA HALEP MIHAELA BUZARNESCU LIVE STREAM VIDEO ONLINE WIMBLEDON EUROSPORT. SIMONA HALEP si MIHAELA BUZARNESCU se intilnesc in premiera in circuitul WTA. In 2008, intr-un turneu ITF, Simona Halep a trecut de Mihaela Buzarnescu in doua seturi, 6-3, 6-0, pe zgura, la Monteroni. EUROSPORT transmite,…