- Simona Halep se menține pe 3 la general și a cazut pana pe 35 in ierarhia pentru Turneul Campioanelor de la Shenzhen. Romania mai are doar patru jucatoare in TOP 100: Halep, Buzarnescu, Begu și Cirstea,...

- "A fost una dintre cele mai bune finale pe care le-am vazut vreodata! Naomi, felicitari pentru caștigarea celui de-al doilea turneu de Grand Slam și obținerea numarului unu din lume. Felicitari pentru Petra Kvitova pentru un turneu uimitor și pentru aceasta revenire", este mesajul pe care…

- PETRA KVITOVA // Petra Kvitova, 28 de ani, a surclasat-o pe Simona Halep și este noul lider mondial virtual din WTA dupa victoria reușita azi in sferturile de finala de la Australian Open impotriva australiencei Ashleigh Barty, locul 15 WTA, scor 6-1, 6-4. Intr-un clasament live, Petra Kvitova a ajuns…

- Simona Halep e pe lista alcatuita de WTA cu cele mai bune 12 tenismene care au marcat sezonul 2018. De asemenea, Mihaela Buzarnescu face si ea parte din aceasta categorie, fiind plasata alaturi de alte nume sonore ca Naomi Osaka, Serena Williams, Sloane Stephens, Caroline Wozniacki,...

- Simona Halep iși menține poziția de lider in clasamentul mondial al tenisului feminin, aceasta intrand de astazi in cea de-a 59-a saptamana in care se afla pe primul loc.Romanca are un avans de 1.046 de puncte fața de pcupanta locului 2, Angelique Kerber.Iata care este top 5 WTA:1. Simona Halep (Romania)…

- Simona Halep a ajuns la 58 de saptamani pe locul intai in clasamentul WTA, avand un avans de 1.046 de puncte fața de Angelique Kerber, urmatoarea clasata. Romania are in continuare șase jucatoare in TOP 100 WTA: Halep, Buzarnescu, Begu, Bogdan, Cirstea și Niculescu.

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 57 in fruntea clasamentului WTA, avand un avans de 1.046 de puncte fata de jucatoarea situata pe locul al doilea, germana Angelique Kerber, la fel ca in ierarhia anterioara, scrie news.ro.In partea sa superioara, clasamentul WTA nu va mai suferi…

- Simona Halep a inceput saptamana cu numarul 56 in postura de lider mondial (nu au avut loc modificari in TOP 10 WTA). Romania are alte cinci jucatoare in TOP 100: Buzarnescu, Begu, Bogdan, Cirstea și Niculescu (a urcat o poziție). In clasamentul de dublu, Begu și Buzarnescu sunt cele mai bine poziționate…