- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) va juca in turul secund de la WTA Sydney impotriva lui Ashleigh Barty (22 de ani, 15 WTA). Australianca s-a impus in fața letonei Jelena Ostapenko, scor 6-3, 6-3. Simona Halep și Ashleigh Barty se vor infrunta miercuri, in jurul orei 06:00. Partida incepe imediat dupa…

