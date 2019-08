Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, a fost invinsa, vineri (joi, in SUA), cu scorul de 6-1, 3-6, 7-5, de americanca Madison Keys, locul 18 WTA si cap de serie numarul 16, in optimile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati.Mai nimic nu a mers in jocul…

- Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, a fost invinsa, vineri (joi, in SUA), cu scorul de 6-1, 3-6, 7-5, de americanca Madison Keys, locul 18 WTA si cap de serie numarul 16, in optimile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati.

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) s-a calificat in turul III al turneului WTA de la Cincinnati, dupa ce a trecut de rusoaica Ekaterina Alexandrova (24 de ani, 43 WTA), scor 3-6, 7-5, 6-4. Simona Halep va juca in turul III cu invingatoarea meciului dintre americanca Madison Keys (18 WTA) și rusoaica…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) s-a calificat in turul III al turneului WTA de la Cincinnati, dupa ce a trecut de rusoaica Ekaterina Alexandrova (24 de ani, 43 WTA), scor 3-6, 7-5, 6-4. Simona Halep va juca in turul III cu invingatoarea meciului dintre americanca Madison Keys (18 WTA) și rusoaica Daria…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) s-a calificat in turul III al turneului WTA de la Cincinnati dupa ce a trecut de rusoaica Ekaterina Alexandrova (24 de ani, 43 WTA), scor 3-6, 7-5, 6-4. Simona Halep va juca in turul III cu invingatoarea meciului dintre americanca Madison Keys (18 WTA) și rusoaica Daria…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Cincinnati (Ohio/SUA), dotat cu premii totale de 2.944.486 dolari, dupa ce a invins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu 3-6, 7-5, 6-4. Halep, tripla…

- Simona Halep, locul 4 mondial, va juca direct in turul doi la Cincinnati, cu invingatoarea din meciul dintre rusoaica Ekaterina Alexandrova si saniola Carla Suarez Navarro, potrivit news.ro.Halep si Alexandrova, locul 48 mondial, nu s-au mai intalnit in circuitul WTA. Citește și: Gabriela…

- Ziua de sâmbata a fost una plina de surprize pe tabloul feminin de la Roland Garros. Serena Williams a fost eliminata de conaționala sa Sofia Kenin (35 WTA), iar Naomi Osaka a pierdut în fața Katerinei Siniakova (42 WTA), Mai departe s-au calificat jucatoare precum Simona Halep, Ashleigh…