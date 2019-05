Stiri pe aceeasi tema

- Karolina Pliskova s-a calificat în semifinalele turneului Premier 5 de la Roma, dupa o victorie muncita, scor 6-7(5), 6-2, 6-2, în fața Victoriei Azarenka. Confruntare a durat doua ore și 25 de minute.Locul șapte în ierarhia mondiala, Karolina a pierdut "la mustața" primul…

- Fostul tenisman Mats Wilander, castigator a 7 turnee de Grand Slam, a comparat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, jocul Simonei Halep si al lui Rafael Nadal pe zgura de la Roland Garros cu "o opera de arta"."Daca vrei sa vezi doar un Grand Slam, atunci Roland Garros…

- Fostul tenisman Mats Wilander, castigator a 7 turnee de Grand Slam, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca jucatoarea romana Simona Halep este favorita la Roland Garros, precizand ca ar dori sa o vada in finala jucand impotriva americancei Serena Williams."Daca…

- Elina Svitolina, locul 6 WTA și caștigatoarea ultimelor doua ediții de la Roma, a fost eliminata in turul II de bielorusa Victoria Azerenka, locul 51 WTA, scor 6-4, 1-6, 7-5, dupa un meci de pe peste 2 ore, informeaza GSP.RO. Eliminarea este cu atat mai importanta pentru Simona Halep cu cat in ultimii…

- ​Serena Williams, locul 11 WTA, s-a retras de la turneul de la Roma înaintea duelului cu sora sa Venus, locul 50 WTA, care merge astfel în turul trei, informeaza News.ro. "Trebuie sa ma retrag din cauza durerilor la genunchiul stâng. Îmi vor lipsi fanii si competitia…

- ​Irina Camelia Begu va deschide ziua pentru jucatoarele din România care vor evolua pe tabloul principal al turneului Premier 5 de la Roma. Begu va juca de la ora 12:00 cu Daria Kasatkina. Mihaela Buzarnescu va evolua cu Jelena Ostapenko, undeva în jurul orei 16:00. Begu nu are un…

- Jucatoarea americana Taylor Townsend, locul 96 WTA, venita din calificari, a acces, joi, in turul doi al turneului Miami Open, faza in care o va intalni pe Simona Halep, relateaza News.ro.Citește și: Președintele FRF, Razvan Burleanu, s-ar mulțumi și cu un punct in urma meciului cu Suedia…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, o va infrunta pe cehoaica Marketa Vondrousova in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California/SUA), dotat cu premii in valoare de 9.035.428 dolari, dupa ce aceasta a trecut duminica de letona Jelena Ostapenko in trei…