Simona Halep, designated best 2018 WTA player

- Simona Halep a fost desemnata de WTA Jucatoarea Anului! Ceremonia a avut loc vineri, la Singapore, inaintea deschiderii Turneului Campioanelor. Simona Halep a caștigat in acest sezon primul ei Grand Slam la Roland Garros, a jucat și finala la Australian Open și a fost pe primul loc al ierarhiei profesioniste…

- Romanian Simona Halep, world number one, was nominated for the title Player of the Year, to be awarded by the Women's Tennis Association (WTA) at the end of the 2018 season, WTA announced on its official website. Halep, the winner of the Grand Slam at Roland Garros this year, is for the 49th…

- Caștigator al US Open-ului, Novak Djokovic a aratat ca se afla din nou la un nivel inalt, atat din punct de vedere fizic, cat mai ales mental. Mai mult, sarbul lanseaza un avertisment pentru concurența, acesta precizand ca poate sa triumfe la Australian Open și Roland Garros, ceea ce l-ar face sa dețina…

- Jucatoarea profesionista de tenis, nr. 1 mondial, Simona Halep, implineste astazi 27 de ani. Simona s a nascut pe data de 27 septembrie 1991, la Constanta.Halep a castigat mult ravnitul turneu de Grand Slam de la Roland Garros 2018 , dupa alte trei finale de Grand Slam: doua la Roland Garros 2014, 2017…

- Britanicul Jamie Murray si americanca Bethanie Mattek-Sands au castigat sambata proba de dublu mixt a turneului de tenis US Open, ultimul Grand Slam al anului de la Flushing Meadows, dupa ce au invins in finala perechea Nikola Mektic (Croatia)/Alicja Rosolska (Polonia) cu 2-6, 6-3, 11-9, relateaza…

- RESPECT \uD83E\uDD17Feel better soon, @RafaelNadal! #USOpen pic.twitter.com/kho1G073cM— ATP World Tour (@ATPWorldTour) September 7, 2018Momentul în care del Potro îl aplauda pe Rafael Nadal:\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F for a [email protected] always…

- La primele trei turnee de Grand Slam ale anului, Simona Halep a jucat o finala la Australian Open, s-a impus la Roland Garros si a fost eliminata in turul al treiela la Wimbledon. Cea mai buna performanța a Simonei Halep la US Open este o semifinala, jucata in 2015. Simona Halep nu i-a convins…

- Romanian tennis player Simona Halep, world's number one won the WTA tournament in Montreal, with prizes of 2.82 million USD, on Sunday, after defeating the American tennis player Sloane Stephens, by 7-6 (6) 3-6 6-4. Halep (26 years old), who in Montreal got the qualification for the Champions…