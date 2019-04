Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul UE nu are niciun argument pentru a sustine in continuare candidatul francez si de a bloca, astfel, desemnarea noului procuror-sef european si dupa a treia runda de negocieri cu Parlamentul European, sustine europarlamentarul PNL Sigfried Muresan.

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan afirma ca pozitia Parlamentului European, care sustine candidatura Laurei-Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european, are mai multe sanse de castig in negocierea cu Consiliul si prezinta si argumentele in acest sens. „Ca europarlamentar si,…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan, purtator de cuvant al PPE, explica felul in care vor decurge negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind numirea primului procuror-șef al Uniunii Europene. Acesta sustine, pe baza unor precedente, ca Laura Codruta Kovesi, alegerea Parlamentului…

- "Laura Codruta Kovesi este candidatul Parlamentului European pentru sefia Parchetului European. Ea are toate calitatile necesare pentru a face o treaba excelenta. Avem nevoie de mai multe femei extemplare precum Laura Codruta Kovesi in posturi de conducere", scrie Tajani, postand si documentul adresat…

- Comisia pentru bugete si Comisia pentru afaceri economice si monetare au adoptat miercuri Raportul preliminar al Parlamentului European privind infiintarea Fondului Monetar European (FME) . Acesta are rolul de a proteja UE de o eventuala criza economica si financiara. Raportul cuprinde si…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan cere Guvernului sa spuna public daca a supus la vot numirea procurorului european in reuniunea ambasadorilor la UE care a avut loc miercuri. Potrivit unor surse guvernamentale citate de G4Media.ro, reprezentantii celor 22 state membre care fac parte din structura…

- Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe locul doi, la egalitate cu candidatul Germaniei, in cadrul votului in COREPER, care reunește ambasadorii statelor Uniunii Europene la Bruxelles. Pe locul 1 s-a situat candidatul Franței, Jean-Francois Bohnert (58 de ani), cu 50 de voturi, urmat de Kovesi și candidatul…

- Publicația britanica „The Guardian” a publicat marți un articol pe tema impotrivirii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, fata de numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef al Parchetului European. Publicatia relateaza ca acesta a promis sa faca tot ce-i sta in putere pentru a bloca…