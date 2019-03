Stiri pe aceeasi tema

- Un turist de 22 de ani a suferit un episod de pierdere de cunostinta, in aceasta dimineața, dupa ce i s-a facut rau din motive inca necunoscute, la Cabana Suru din Muntii Fagarasului. Barbatul va fi preluat de un elicopter SMURD, potrivit Salvamont Sibiu. Spre cabana se deplaseaza si o echipa terestra…

- Un turist francez a fost salvat luni, de la Cabana Suru, dupa ce acesta s-a accidentat duminica seara, in timp ce practica schi de tura in muntii Fagarasului, a anuntat Seful Salvamont Sibiu, Adrian David. "Un turist francez a fost salvat (...) cu elicopterul SMURD de la cabana Suru, in urma cu cateva…

- Turistul care s-a accidentat grav sambata dupa-amiaza in Muntii Fagaras, in amonte de Cabana Suru, a decedat in cursul serii, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator, a anuntat seful Salvamont Sibiu, Adrian David. Echipa de salvamontisti care a ajuns la el au incercat resuscitarea…

- Un turist s-a accidentat grav in apropierea Cabanei Suru, din Masivul Fagaraș. Salvamontiștii din Sibiu au pornit sa-l recupereze, sambata seara, dar intervenția lor este ingreunata de stratul destul de abundent de zapada. Din primele informații, turistul este inconștient și are un picior rupt. Barbatul…