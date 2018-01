Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, sâmbata seara, pentru a stinge un incendiu care a izbucnit într-un apartament din municipiul Medias, judetul Sibiu, în urma caruia 17 persoane au fost evacuate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O casa din comuna Gioc, langa Timișoara, a fost cuprinsa de flacari, iar principalul „vinovat” este…cainele familiei. Patrupedul a ros un cablu electric, fapt care a provocat incendiul. Cauza incendiului care a cuprins casa este un scurtcircuit electric, provocat de cainele familiei. Animalul a ros…

- In perioada 22-27 decembrie a.c., peste 80 de pompieri din cadrul ISU Sibiu s-au aflat, zilnic, la datorie pentru asigurarea protectiei si sigurantei cetatenilor. In aceasta perioada, salvatorii sibieni au intervenit la un numar de 11 misiuni de stingere a incendiilor, 138 cazuri SMURD si 7 accidente…

- Pompierii au stabilit ca incendiul produs luni seara la mansarda unui imobil din centrul municipiului Constanta si in urma caruia opt familii au fost evacuate a fost provocat cel mai probabil de o lumanare lasata nesupravegheata. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Potrivit bihon.ro, doi tineri și-au pierdut viața dupa ce un incendiu a izbucnit in timpul nopții de joi spre vineri in locuința lor. Cei doi urmau sa se casatoreasca curand La locui incidentului s-au deplasat doua echipaje de stingere a incendiului și un echipaj de prim ajutor calificat…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ SA intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 20 decembrie 2017, ora 13:00 ora Romaniei , la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud.…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si Sibiu. Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia,…

- Sonda de gaze de la Moftinu Mare, continua sa arda Sonda de gaze de la Moftinu Mare, care a luat foc în noaptea de duminica spre luni, continua sa arda. Specialitistii români si straini cauta solutii pentru stingerea incendiului. Reporterul RRA, Adrian Lungu: "Din…

- Un tanar de 30 de ani a fost scos din raul Olt mort, fiind gasit de scafandri si pompieri, dupa aproape doua zile de cautari, potrivit ISU. Barbatul este din localitatea Oncesti, judetul Bacau. Pompierii au reusit sa scoata din raul Olt, marti, un autoturism marca Audi A 4. In interiorul acestuia…

- Pompierii satmareni, alaturi de cei din Bihor si Maramurel pot doar sa supravegheze focul, stingerea lui putand duce la acumulari de gaze in atmosfera. O echipa din Canada va veni la Satu Mare sa coordoneze actiunea de lichidare a incendiului.

- UPDATE – Incendiul izbucnit la caminul de batrani din București ar fi izbucnit de la o anexa, potrivit uneia dintre infirmierele audiate, sambata, la Poliția Capitalei. “Am sunat la 112 și […]

- Potrivit ISU Prahova, pentru licihidarea flacarilor au intervenit sase autospeciale. In urma incendiului, au ars trei sute de metri patrati din anexe si 120 de metri patrati din vila. De asemenea, flacarile au distrus si o masina. Cauza probabila a incendiului a fost un scurtcircuit electric.…

- O familie dintr-un sat din județul Timiș a ramas pe drumuri, in pragul sarbatorilor de iarna. Casa lor a fost mistuita de flacari in seara de vineri. Din fericire, au reușit sa iasa la timp din casa. Un incendiu puternic a distrus casa unei familii din satul Gelu, comuna Variaș, județul Timiș. Pompierii…

- Traficul este blocat total, vineri dimineata, pe DN7, in orasul Talmaciu, judetul Sibiu, dupa ce un microbuz a lovit doua femei pe o trecere de pietoni. In judetul Valcea, se circula pe un sens, alternativ, in localitatea Calimanesti, unde doua autocamioane s-au ciocnit. Potrivit IPJ Sibiu, doua femei…

- O casa din lemn de pe raza satului Dornișoara, din comuna Poiana Stampei, a fost distrusa de un incendiu izbucnit ieri, in jurul orei 21.00, din cauza unui scurtcircuit produs la un cablu electric defect. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale și au salvat…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vrancea, Florin Olaru, incendiul a fost anuntat de personalul medical in jurul orei 7.10. Focul se manifesta in camera vestiarelor din cadrul fpitalului, fum dens fiind pe casa scarii si in locul in care ardea. Potrivit lui Olaru, la locul interventie…

- In jurul orei 07.10, un apel primit prin intermediul numarului unic de urgența 112 anunța producerea unui incendiu, in camera vestiarelor din cadrul Spitalului Orașenesc Panciu. La locul intervenției s-au deplasat doua echipaje cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma din cadrul Stației…

- Pompierii militari s-au deplasat la locul incendiului, luni, insoțiți de polițiști. Specialiștii au facut o analiza la fața locului și au stabilit in prima faza o cauza probabila a incendiului. Acesta ar fi fost provocat de efectul termic al curentului electric. Va reamintim ca duminica…

- O batrana de 77 de ani, din județul Vaslui, a fost gasita carbonizata, sambata seara, in locuința sa in urma unui incendiu care, de altfel, i-a distrus și casa. Pompierii urmeaza sa stabileasca, in urma unei anchete, cauza incendiului. Un incendiu puternic a cuprins locuința unei femei de 77 de ani,…

- FCSB a fost invinsa de formația elvețiana FC Lugano cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Naționala din București, și a terminat pe locul al doilea in Grupa G a Europa League la fotbal. AGERPRES (editor: Mihai Țenea, editor online: Adrian Dadârlat)

- Patru mașini s-au tamponat duminica, pe DN7, la Talmaciu II, pe sensul Valcea - Sibiu, iar alte trei s-au ciocnit pe DN1, la kilometrul 300, pe sensul Sibiu spre Veștem, a anunțat Poliția locala. Cele patru mașini de la Talmaciu s-au tamponat din cauza nepastrarii distanței de…

- O femeie a murit astazi la Spitalul Județean din Alba Iulia din cauza lipsei de imunoglobulina. Pacienta de 69 de ani a fost transferata in octombrie de la Sibiu tot din cauza lipsei acestor doze.

- La inceputul lunii septembrie, o rulota cu numere rosii de Bucuresti, a luat foc pe bulevardul Mamaia din Constanta. In urma incendiului, o fetita de 6 ani a murit carbonizata, iar tatal acesteia a suferit arsuri grave, dupa cateva zile de spitalizare murind. Dupa aproape 3 luni, procurorii au stabilit…

- Un babat in varsta de 63 de ani a provocat, ieri seara, un incendiu puternic intr-un bloc locativ din orașul Rabnița. Salvatorii au fost nevoiți sa evacueze trei etaje de locatari, realateaza novostipmr.com.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare cod galben de ninsori, valabila joi pentru zonele de munte. In intervalul 30 noiembrie - 1 decembrie, la altitudini mai joase, sunt anu Avertizarea intra in vigoare joi, la ora 2.00, si este valabila pana vineri, la…

- Cosurile de fum, un pericol pentru teleormaneni in Eveniment / Doua gospodarii din Teleorman, una din Nenciulesti si alta din Storobaneasa, ar fi putut sa se faca scrum din cauza cosurilor de fum, la final de saptamana. In cazul incendiului izbucnit la acoperisul casei din Nenciulesti, in…

- Cauza probabila a incendiului care a mistuit, duminica, la Ighiu, o mașina in care se afla un cetațean belgian, ar fi un scurtcircuit la instalația electrica. Exista indicii potrivit carora omul s-a culcat in autoturism, pe bancheta din spate și, pentru a nu ii fi frig, a pornit motorul. O defecțiune…

- Dan Papij, fost ziarist la “Investigatii” a Evenimentului Zilei, a murit, vineri dimineata, la Sibiu. Jurnalistul a suferit, in urma cu cateva zile, un accident vascular cerebral. Initial, parea ca se refacuse, fiind externat din spital. A

- Circulatia pe DN6 (E70) intre Drobeta Turnu Severin si Orsova este oprita pe ambele sensuri in zona Portile de Fier I, din cauza unui accident rutier soldat cu ranirea grava a soferului unui autotren care a parasit carosabilul. 'Pompierii au actionat pentru descarcerarea soferului autotrenului. In…

- Mama Mariei Constantin, primele declarații dupa ce a fost internata in spital din cauza fostului ginere. Femeia se simte in continuare rau. A fost la un pas de accident vascular și nu iși poate reveni din șoc. Marcel Toader a facut circ si spectacol in fata portii femeii, in ziua in care ar fi trebuit…

- In urma unui incendiu izbucnit la subsolul cladirii din Cluj-Napoca, 70 de persoane au fost evacuate dintr-o fabrica in care iși desfașora activitatea mai multe societați comerciale. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Ciprian Cornea, a declarat…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri dimineata, la o pensiune din localitatea Dudestii Noi, aflata langa Timisoara. Sapte persoane au fost evacuate, iar pompierii incearca sa stinga focul. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al judetului Timis, incendiul…

- Incendiu la subsolul Teatrului Constantin Tanase. Focarul a fost identificat, iar pompierii lucreaza la stingerea incendiului. Pompierii au fost solicitați sa intervina la Teatrul Constantin Tanase din București, unde a fost semnalata o degajare de fum la subsolul cladirii. La fața locului acționeaza…

- A fost panica ieri, la fabrica de confecții din Targu-Jiu, dupa ce mai multe umerașe dintr-un depozit aflat la etajul al treilea al cladirii au luat foc. Misiunea pompierilor nu a fost deloc ușoara, pentru ca in apropiere erau cateva butelii si exista risc de explozie. Din fericire, nu a fost nimeni…

- Primul incendiu a avut loc sambata, pe strada Calea Borșului, in curtea unei societați comerciale, care s-a declanșat in jurul orei 02:55. Astfel, pompierii militari au acționat, timp de o ora, cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma pentru localizarea și lichidarea incendiului ce se manifesta…

- Un barbat a fost gasit carbonizat intr-o gospodarie din localitatea Comoraște, județul Caraș-Severin. Omul a murit intr-un incendiu puternic izbucnit din cauza unei țigari aprinse. Cel mai probabil, barbatul adormise cu țigara aprinsa. Pompierii din Caraș-Severin au intervenit de urgența, in dimineața…

- Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit sambata dupa-amiaza la un automobil pe bulevardul Magheru, a anunțat Daniel Vasile, purtator de cuvant al ISU București-Ilfov. Potrivit sursei citate, mașina a ars în totalitate, iar focul a fost stins. Nu…

- Pompierii din Galati intervin in cazul unei autocisterne de transport GPL care prezinta scurgeri de gaze. Interventia pompierilor este periculoasa, in conditiile in care in apropiere se afla calea ferata si exista pericol de explozie, transmite corespondentul Mediafax.

- CSA Steaua Stirom București a invins-o pe CS Dinamo București in ambele partide disputate in Bazinul Ghencea, in cadrul etapei a treia a Superligii Naționale de polo pe apa. Sâmbata, campioana s-a impus cu scorul de 12-5 (3-1, 3-1, 4-2, 2-1), dupa ce vineri câștigase cu…

- Incendiul a izbucnit joi la o casa din localitatea timișeana Bodo. S-a manifestat puternic la acoperiș la sosirea pompierilor, iar pentru lichidarea lui salvatorii au muncit aproximativ trei ore. „In urma incendiului, a ars acoperisul locuinței pe o suprafața de aproximativ 70 mp,…

- Doua autoutilitare au fost distruse de un incendiu din cauza unui scurtcircuit electric produs la un cablu. Pompierii au intervenit cu doua autoutilitare. Pompierii Detașamentului Slatina, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, au intervenit la un incendiu izbucnit la…

- UPDATE ORA 16.41 Pompierii ISU Dolj au stabilit ca incendiul care a avut loc, duminica, intr-un bloc din Cartierul Valea Roșie din Craiova a izbucnit de la un scurtcircuit produs la un conductor electric improvizat. Potrivit ISU Dolj, locul focarului a fost în balconul din capatul…

- SNTFC CFR Calatori SA a atribuit un contract de achizitie bocanci firmei Medimpact SA. Valoare contractului este de 19.190 lei. Denumirea contractului este: achizitie de bocanci de protectie din piele tip CR cu talpa din cauciuc antiderapant.Despre firma castigatoareMedimpact SA este o firma infiintata…

- Doua persoane au fost ranite dupa ce o ambulanța s-a rasturnat pe raza comunei Tulnici, pe DN 2D, intre poliție și primarie. Pompierii au anunțat vineri dupa-amiaza producerea unui accident rutier in comuna Tulnici, fiind vorba despre o ambulanța rasturnata și trei persoane ranite, conștiente. A intervenit…

- Deputatul Ovidiu Sitterli a demisionat din PSD, preferand sa ramana parlamentar neafiliat. "Mi-am depus ieri demisia și sunt parlamentar neafiliat", a precizat pentru AGERPRES Ovidiu Sitterli. Sitterli este la primul mandat de parlamentar. Înainte sa fie ales…