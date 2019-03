Stiri pe aceeasi tema

- O fetița a murit dupa ce mașina in care se afla alaturi de parinți s-a rasturnat intr-un parau. Copila de aproximativ 7 ani a fost prinsa sub autovehiculul rasturnat iar salvatorii nu au mai putut face nimic pentru ea. Accidentul a avut loc vineri dimineata, pe DN 13, la iesirea din Rupea spre Sighisoara.…

- Neil Thompson, in varsta de 35, a scos-o pe fiica lui de 13 luni, Hailey, din flacarile care au cuprins casa familie din Lossiemouth, Scoția. Omul de afaceri a suferit rani grave și a fost transportat la Spitalul Glasgow Royal Infirmary, dar a murit sambata. Partenera de viața a barbatului, Natalie,…

- Fetița de 9 ani, care se afla in vacanța cu parinții ei in regiunea Costa del Sol din Spania, a murit dupa ce a mancat o inghețata. Copila era alergica la alune și lapte și, cel mai probabil, a intrat in șoc anafilactic deoarece a suferit o reacție alergica severa.

- O fetita de 9 luni a murit intr-un incendiu izbucnit in noapte de marti spre miercuri, in locuinta parintilor ei din Targu Lapus. Copila a fost lasata de parinti sa doarma singura in casa, dupa ce au alimentat soba cu lemne si au plecat la un vecin.

- Sfarșit tragic pentru o fetița in varsta de 11 ani din Zalau. Aceasta a murit la spital, dupa ce a cazut in cap din microbuzul in care se afla. Tragedia s-a produs in momentul in care ușa din spate s-a deschis in timp ce microbuzul se afla in mers, iar copila a cazut pe asfalt, Alți copii din microbuz…

- O fetita din Sinaia a fost operata la Spitalul Clinic de Copii din Brasov pentru indepartarea unui tifon uitat in timpul unei alte interventii chirurgicale efectuata in urma cu un an. Copila, care in...

- O fetița de 9 ani a fost acroșata luni de o mașina pe raza localitații gorjene Hurezani. Accidentul a avut loc in imediata apropiere a sediului Garzii de Intervenție Hurezani, astfel ca salvatorii au ajuns rapid la fața locului. Copila,&n...

- Copila a murit pe loc, in timp ce mama ei a fost impușcata in braț. In acest caz, un barbat, in varsta de 20 de ani a fost arestat de autoritați, scrie b1.ro. Acesta a recunoscut ca a luat parte la atac. Citeste si Fata de 12 ani, impuscata mortal in SUA dupa ce tatal ei a amenintat cu arma…