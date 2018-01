Shinzo Abe vine sa ne reaminteasca de Japonia uitata

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES. Aceasta este prima vizita in Romania…

- Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti.Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Premierul Shinzo Abe a parasit vineri Tokyo pentru primul turneu al unui lider nipon in tarile baltice, dar si in Bulgaria, Serbia si Romania, in contextul in care Japonia incearca sa obtina sprijin pentru politica sa ferma fata de Coreea de Nord, relateaza AFP.

- Premierul japonez Shinzo Abe a parasit vineri capitala Tokyo pentru un turneu diplomatic in Europa Centrala si de Est, care va cuprinde cele trei tari baltice, Bulgaria, Serbia si Romania, in contextul in care Japonia incearca sa obtina sprijin pentru politica sa ferma fata de Coreea de Nord, noteaza…

- Premierul nipon Shinzo Abe urmeaza sa intreprinda, la mijlocul lunii ianuarie, vizite oficiale in sase state europene, printre care si Romania, informeaza agentia japoneza de stiri Kyodo, citand surse guvernamentale de la Tokyo.

- Premierul Japoniei vine in Romania. Șeful Guvernului japonez a anunțat, vineri, ca va efectua la sfarșitul saptamanii viitoare vizite in mai multe țari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta este prima deplasare efectuata…

- „Cutremur in largul Ibaraki (nord-estul Tokyo), pregatiti-va de miscari seismice importante". Locuitorii capitalei japoneze au tras o mare sperietura cand telefoanele lor mobile au dat alarma in aceasta dimineata, inainte de a constata, usurati, ca nu s-a intamplat nimic. Chiar si prim-ministrul Shinzo…

- In 2017, Romania a platit 1,263 miliarde euro catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP), la solicitarea AGERPRES. Cea mai…

- Uniunea Europeana si Japonia au încheiat, vineri, un acord de parteneriat economic, a anuntat purtatorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unei declaratii comune a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Uniunea Europeana si Japonia au finalizat vineri acordul comercial pe care il negociaza din 2013, chiar inainte de reuniunea la nivel inalt a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), pentru a trimite un 'semnal clar' comunitatii internationale, in special presedintelui american Donald Trump, relateaza…

- Uniunea Europeana și Japonia au finalizat vineri acordul comercial pe care il negociaza din 2013, chiar inainte de reuniunea la nivel inalt a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), pentru a trimite un 'semnal clar' comunitații internaționale, in special președintelui american Donald Trump, relateaza…

- Uniunea Europeana și Japonia au finalizat vineri acordul comercial pe care il negociaza din 2013, chiar inainte de reuniunea la nivel inalt a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), pentru a trimite un 'semnal clar' comunitații internaționale, in special președintelui american Donald Trump, relateaza…

- Guvernul japonez intentioneaza sa coopereze cu China in cadrul initiativei Beijingului 'O centura, un drum', destinata crearii unui nou Drum al Matasii, prin oferirea de sprijin financiare pentru parteneriatele public-privat, in conditiile in care autoritatile de la Tokyo vor sa imbunatateasca relatiile…

- Imparatul Akihito al Japoniei va abdica la 30 aprilie 2019 si va fi succedat de catre printul mostenitor Naruhito, a anuntat premierul japonez Shinzo Abe, relateaza site-ul BBC News, potrivit Mediafax.Akihito, in varsta de 83 de ani, a suferit o operatie pe cord si este tratat pentru cancer…

- Companiile japoneze cauta intens muncitori in intreaga tara si ofera contracte atractive, pe perioada nedeterminata, in incercarea de a depasi cel mai grav deficit de forta de munca din ultimii 40 de ani, relateaza Financial Times. În ultimele zile, companii dintr-o serie de sectoare economice,…

- „Romania a pierdut cursa pentru Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA) din cauza Guvernului PSD”. Asa au sunat mesajele politicienilor din Opoziție, imediat dupa ce s-a aflat ca Amsterdam va gazdui instituția care supervizeaza siguranța medicamentelor vandute in Uniunea Europeana. Adevarul este insa…

- Reprezentanții unei companii feroviare din Japonia și-au cerut scuze pentru un tren a plecat mai devreme cu 20 de secunde din gara decat era programat. Incidentul a avut loc pe linia care face legatura intre Capitala Japoniei, Tokyo, și orașul Tsukuba. Conducerea liniei Tsukuba Express a cerut „scuze…

- Kohei Oishi, unul dintre cei mai valoroși sensei din Japonia, a devenit noul antrenor al loturilor Romaniei de judo. Ințelegerea dintre Federație și Oishi a fost parafata pe trei ani, astfel ca celebrul sensei va fi cel care ii va pregati pe romani pentru Olimpiada de la Tokyo din 2020, unde Romania…

- Tradus.com, platforma dedicata vehiculelor comerciale si echipamentelor noi si rulate, care poate fi accesata de oriunde in lume, va intra oficial pe pietele din Dubai si China anul viitor, iar in urmatorii ani le va permite clientilor sa isi comande masina la ei acasa prin Tradus Pro, spune intr-un…

- Cel mai puternic om al lumii a fost martorul unor imagini hilare. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se afla intr-un turneu de 11 zile in Asia, care a inceput, duminica, in Japonia. Prima escala a republicanului a fost cu peripetii, conform observator.tv.Citește și: Vestea care cutremura…

- Echiparea armatei japoneze cu armament american care va permite Tokyo sa distruga rachetele nord-coreene risca sa duca la un conflict nuclear, a declarat luni pentru RIA Novosti Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a…

- „Demersul se adreseaza actorilor educationali din invatamantul primar, gimnazial si liceal si presupune completarea unor chestionare on-line, elaborate in functie de specificul a trei categorii de public: cadre didactice, elevi si parinti. Cercetarea are ca obiective indentificarea unei noi abordari…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat cu majoritate de voturi aceasta hotarare. Singurul deputat care s-a abtinut a fost Victor Ponta. Ministerul Afacerilor Interne incheie acorduri tehnice cu SUA si Italia privind suportul strategic, logistic si financiar pentru participarea politistilor…

- Echiparea armatei japoneze cu armament american care va permite Tokyo sa distruga rachetele nord-coreene risca sa duca la un conflict nuclear, a declarat luni pentru RIA Novosti Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a…

- Contactati de reporterii Mediafax reprezentantii Primariei Capitalei nu au putut preciza cand anume vor fi aprinse acestea. In ultimii ani, luminitele specifice sarbatorilor de iarna au fost pornite odata cu deschiderea targului oficial de Craciun al Primariei Municipiului Bucuresti, „Bucharest…

- Echiparea armatei japoneze cu armament american care va permite Tokyo sa distruga rachetele nord-coreene risca sa duca la un conflict nuclear, a declarat luni pentru RIA Novosti Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a…

- Potrivit datelor sondajului, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, peste 44% dintre cetatenii Republicii Moldova ar vota PSRM. Acesta este urmat de catre Partidul Actiune si Solidaritate, care este preferat de aproximativ 23% dintre moldoveni. Pe locul trei in preferintele cetatenilor…

- Japonia sustine politica presedintelui SUA, Donald Trump, ce consta in a lua in calcul toate optiunile fata de provocarile Coreei de Nord, a declarat luni premierul japonez, Shinzo Abe, intr-o conferinta de presa comuna la Tokyo cu seful executivului american, aflat in vizita in Japonia, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat luni la Tokyo ca programul nuclear nord-coreean reprezinta o "amenintare pentru lumea civilizata" si a reafirmat ca timpul "rabdarii strategice" a trecut, in timp ce Japonia a anuntat, prin vocea premierului Shinzo Abe, ca va dobori rachete nord-coreene…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni la Tokyo ca programul nuclear nord-coreean semnifica o "amenintare pentru lumea civilizata" si a mentionat ca timpul "rabdarii strategice" a trecut, in timp ce Japonia a anuntat, prin vocea premierului Shinzo Abe, ca va dobori rachete nord-coreene…

- Presedintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic dominat de amenintarea nucleara nord-coreeana si in cursul caruia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Liderul de la Casa Alba si-a inceput vizita in arhipelagul nipon cu o partida…

- In timp ce soțul ei juca golf, prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a descoperit arta japoneza a perlelor de cultura in cartierul de lux Ginza, din Tokyo, in prima zi a turneului asiatic al președintelui american, informeaza duminica AFP. În cadrul programului sau cultural,…

- Președintele american, Donald Trump, a sosit duminica în Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic în cursul caruia se va întâlni cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat la orele dimineții pe baza militara americana…

- Donald Trump a afirmat, duminica dimineața, din Japonia ca ”Nimeni, niciun dictator, niciun regim și nicio națiune nu ar trebui, niciodata, sa subestimeze determinarea Americii”. Este prima zi din turneul din Asia. In timp ce liderul de la Casa Alba s-a intalnit cu Shinzo Abe și au…

- Inceputul in antreprenoriat nu e atunci cand deschizi usa afacerii, fie ca e ea online sau offline. Pregatirea e lunga, iar apoi rezultatele vor fi asteptate multa vreme. Nici dupa trei ani dupa tine nu poti zice ca ai terminat procesul initial. Pentru ca am gresit cu totii, am decis sa facem o serie…

- Astazi, in comisia Primariei Municipiului Bucuresti, se discuta despre “combaterea tantarilor pe anul 2017”. Este aproape luna noiembrie si asa stie conducerea Primariei sa pastoreasca orasul. 230 230 0 230 0 0 Tot astazi, dupa o vara torida in care Bucurestiul a fost invadat…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Europa se afla în raza de actiune a rachetelor nord-coreene, relateaza site-ul publicatiei Express, potrivit Mediafax. Înaintea unei vizite oficiale în Japonia si în Coreea de Sud, Stoltenberg a precizat ca NATO…

- Statele membre NATO se afla in pericol, in contextul in care Europa se afla in raza de actiune a rachetelor nord-coreene, a declarat luni secretarul general al Aliantei Nord Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit site-ului publicatiei Express, citate de Mediafax . Inaintea unei vizite oficiale in Japonia…

- Mazda a prezentat doua concepte la Salonul Auto de la Tokyo 2017, conceptul KAI si Vision Coupe. 0 0 0 0 0 0 Mazda KAI, in premiera mondiala, un hatchback compact care anunta o noua generatie de vehicule inspirate ale producatorul japonez de masini si Mazda Vision Coupe, un concept…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat, luni, ca va rezolva cele ”doua crize ale Japoniei”: amenintarea militara venita dinspre Coreea de Nord si problema imbatranirii populatiei, adaugand ca este pregatit sa lupte pentru prosperitatea si pacea niponilor, relateaza The Associated Press. …

- Japonezii au inceput sa voteze duminica dimineața in cadrul alegerilor legislative anticipate declanșate de șeful guvernului de la Tokyo, Shinzo Abe, care ar urma sa obțina un nou mandat in fruntea celei de-a treia economii a lumii, intr-un context marcat de amenințarile Coreei de Nord, transmite…

- Evolutiile din Asia de Est si Europa de Est sunt departe una de alta doar in termeni geografici. Geopolitic vorbind, insa, ele anuleaza distantele, dupa cum arata un expert nipon, intr-o conferinta pe care a tinut-o in capitala Romaniei. Un apropiat al premierului Shinzo Abe, prof. Kuni Myake considera…

- Potrivit ziarului, premierul Shinzo Abe urmeaza sa aiba intalniri cu oficiali și reprezentanți ai Casei imperiale in noiembrie inainte de a anunța oficial data abdicarii.La solicitarea AFP, un purtator de cuvant al Casei imperiale nipone a declarat vineri ca "nimic nu a fost inca decis"…

- Președintele rus Vladimir Putin a sugerat ca țara sa ar dori sa construiasca o legatura de transport rutier între insula rusa Sahalin și insula japoneza Hokkaido, relateaza joi agenția DPA Exista deja planuri de construcție a unui pod care sa lege Sahalin de Rusia continentala, a declarat…

- Ilan Laufer: Romania e cautata de companiile care parasesc Marea Britanie Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, Ilan Laufer foto: facebook.ro Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, Ilan Laufer, a anuntat astazi ca mai multe companii mari îsi vor…