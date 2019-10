Stiri pe aceeasi tema

- Semifinalele Masters-ului de la Shanghai i-a avut protagoniști pe patru dintre reprezentanții noii generații din circuitul profesionist masculin. Daniil Medvedev (4 ATP) s-a calificat în a șasea finala consecutiva, dupa ce l-a învins pe Stefanos Tsitsipas (7 ATP), scor 7-6(5), 7-5. Rusul…

- Aryna Sabalenka (14 WTA), favorita numarul 9, și-a aparat cu succesu titlul cucerit anul trecut la turneul Premier 5 de la Wuhan. Jucatoarea din Belarus a învins-o în finala pe americanca Alison Riske (35 WTA), scor 6-3, 3-6, 6-1.Sabalenka s-a impus dupa un meci care a durat o ora si…

- ​Sofia Kenin (SUA, 20 WTA), cap de serie numaru 3, a caștigat turneul de categorie International de la Guangzhou, dupa ce a invins-o pe veterana Samantha Stosur (Australia, 129 WTA), scor (4)6-7, 6-4, 6-2. Americanca a avut nevoie de doua ore și 33 de minute pentru a cuceri al treilea titlu din cariera.

- Nick Kyrgios (27 ATP, 24 de ani) nu s-a putut abține și a reacționat pe rețelele sociale imediat dupa finala de la US Open. Australianul, eliminat in turul 3 de la US Open de catre rusul Andrey Rublev (38 ATP, 21 de ani), a urmarit finala dintre Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP) și Daniil Medvedev (23…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Prisacariu a castigat, duminica, al doilea sau titlu ITF de simplu din cariera, la Tabarka (Tunisia), turneu dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce saptamana precedenta se impusese in acelasi loc. Prisacariu (19 ani), aflata pe locul 939…

- Rafael Nadal a caștigat pentru al doilea an consecutiv turneul Rogers Cup de la Montreal. Tenismanul spaniol a dispus in finala de rusul Daniil Medvedev, scor 6-3, 6-0, la capatul unei partide ce a durat o ora și 11 minute.

- ​Tenismanul australian Nick Kyrgios, locul 52 ATP, l-a învins pe rusul Daniil Medvedev, locul 10 mondial, scor 7-6 [6], 7-6 [4], si a câstigat turneul de la Washington, obtinând al saselea titlu al carierei.Kyrgios a obtinut al treilea titlu ATP 500 si al doilea în acest…

- Elena Rybakina (106 WTA) și-a trecut in palmares primul titlu WTA al carierei dupa ce a invins-o pe Patricia Maria Țig in finala BRD Bucharest Open. Jucatoarea in varsta de 20 de ani a obținut o victorie categorica, scor 6-2, 6-0, dupa doar 66 de minute de joc.