Sfidarea Europei Oricat de frumos ne-am purta, Coanei Europa ii pute cand vine vorba de Romania. Degeaba ne stergem pe botine la intrare, degeaba ne spalam pe maini, Europa ne vede tot cu ghetele namolite si cu unghiile murdare. Laudele pe care ni le adreseaza, destul de putine, nu sunt adevarate. Fac parte din mecanismul diplomatic si […] Sfidarea Europei is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

