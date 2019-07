Sfaturi medicale: marea, izvor de sănătate în cazul afecţiunilor sistemului respirator! Turistul Petronel, care are nasul mereu infundat (motiv pentru care e pocnit in fiecare noapte de nevasta sa Varvara, pe motiv, ca sforaie), a ajuns la mare si a inspirat pana la capatul puterilor, dar a inceput sa tuseasca, fiindca exact langa el niste domni tocmai faceau mici si ceafa la gratar. Si turistul Cerasel a inspirat adanc aer cu aerosoli, dar i-a intrat in nas o pana de pescarus, spre deosebire de turistul Septimiu, care a tras aer pe nari ex (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Popularitatea marijuanei medicale este in crestere. Despre marijuana se stie ca este un drog si se gaseste in frunzele, tulpina, semintele si florile uscate ale unei specii de canepa. In cazul utilizarii marijuanei in scop medical, este vorba despre o substanta CBD care este numita canabidiol si care…

- In aceasta luna, Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Bacau desfașoara o noua sesiune de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. Pentru a veni in sprijinul acoperirii nevoilor de sanatate ale asiguraților, CNAS a propus o serie de modificari menite…

- Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este indisponibila, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS). "Urmare a unor probleme tehnice, care au condus la intreruperi in functionarea Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate (PIAS), serviciile…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca este nevoie de un pact al sanatații care sa depașeasca granițele culorii politice, precizand ca proiectele incepute trebuie finalizate, atat in sensul registrelor de boala, cat și al celor de pacienți.Citește și: Marea DILEMA a PSD.…

- Sansele ca un pacient sa isi faca analize decontate de Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Dolj atunci cand are nevoie sunt foarte mici. Asta pentru ca majoritatea laboratoarelor isi epuizeaza plafoanele inca din primele zile ale lunii, iar de ele beneficiaza un numar limitat de pacienti. Acestia sunt…

- Un medic din Timis este acuzat de inselaciune, dupa ce ar fi decontat consultatii pe numele unor pacienti, fara ca acestea sa fi avut loc si fara ca pacientii sa stie. In cabinetul medicului, politistii au gasit 151 de carduri de sanatate, pe care se presupune ca le-ar fi folosit in scop ilegal. Politistii…

- In trimestrul 1 2019, volumul total al medicamentelor eliberate catre pacienti s-a ridicat la 163,2 milioane cutii, in crestere cu 5,9% fata de trimestrul 1 din 2018, potrivit rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim Customer...

- Daca analizele ar fi fost interpretate corect, Ruth ar fi putut sa inceapa tratamentul din timp și sa nu ajunga intr-un stadiu avansat al bolii, potrivit mirror.co.uk. Ruth și soțul ei, Paul, au dat in judecat laboratoarele Quest Diagnostics și MedLab Pathology Limited. Vineri, Inalta Curte…