Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Maria, minivacanța. Program Lidl, 15 - 16 august 2019. Atat pe 15 august 2019, de sarbatoarea Sf. Maria, cat si in urmatoarele zile libere, magazinele Lidl din intreaga tara vor functiona dupa un orar special, in functie de fiecare oras din tara. Sfanta Maria, minivacanța. Program Lidl,…

- Sfanta Maria, minivacanța. Program Kaufland, 15 - 16 august 2019. Atat pe 15 august 2019, de sarbatoarea Sf. Maria, cat si in urmatoarele zile libere, magazinele Kaufland din intreaga tara vor functiona dupa un orar special, in functie de fiecare oras din tara. Sfanta Maria, minivacanța. Program…

- Avand in vedere ca, in aceasta minivacanta, multi dintre cetateni vor alege sa-si petreaca timpul liber cu precadere in zonele turistice, pentru ca distractia sa nu fie tulburata de evenimente deosebite, cu urmari grave asupra populatiei sau mediului inconjurator, I.S.U. Prahova recomanda respectarea…

- Aproximativ 21.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor actiona in minivacanta de Sfanta Maria. Este vorba de politisti, jandarmi, pompieri si politisti de frontiera, numarul multora fiind suplimentat pentru acest moment al anului. O atentie sporita va fi acordata sectorului rutier, unde…

- Guvernul a aprobat zi libera și vineri, 16 august, astfel ca bugetarii vor avea minivacanța de patru zile, la finalul acestei saptamani. Joi, 15 august, se praznuieste Adormirea Maicii Domnului,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sfanta Maria, minivacanța. Program Cora, 15-16 august 2019. Hipermarketurile Cora din intreaga țara vor fi deschise in zilele de 15 și 16 august. Magazinele vor fi deschise de la ora 8:00 la ora 22:00, adica vor avea program normal. Sfanta Maria, minivacanța. Program Cora, 15-16 august 2019. Guvernul…

- Guvernul a declarat ziua de 16 august, zi libera, in urma ședinței Executivului care a avut loc miercuri. Recuperarea zilei de 16 august se va face prin prelungirea timpilor de lucru pana la finalul lunii august. De aceasta zi nu vor beneficia angajații statului care trebuie sa asigure permanența,…

- 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, nu se lucreaza, astfel ca ziua de joi va fi libera. Ministerul Muncii urmeaza sa anunțe daca va face punte și daca va aproba drept nelucratarea și ziua de vineri, 16 august. In acest caz, romanii ar putea avea o minivacanța de patru zile.