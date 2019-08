Stiri pe aceeasi tema

- Bacauanii, fie cei stabili sau cu rezidenta in alte tari ale lumii, au venit si in cea de-a doua seara, sambata, 24 august, de la ora 20.00, la intalnirea cu muzica. Piata Tricolorului din centrul Bacaului a fost ocupata cu o ora inainte de inceperea spectaolului. Freamatul de nerabdare se intetea cu…

- Vineri seara, de la ora 20.00, in Piata Tricolorului, sute de bacauani veniti in vacanta din tarile unde au decis pentru o perioada sa se stabileasca au venit impreuna cu rudele si prietenii la primul spectacol din proiectul „Serile Diasporei”, initiat de Consiliul Judetean si realizat cu sprijinul…

- Dupa concertul de astazi, de la ora 20.00, din „Piata Tricolorului”, in care evolueaza formatia “Groove Garden by Sorin Zlat”, „Serile Diasporei” continua si sambata, 24 august, tot de la ora 20.00, cu un concert cu cele mai indragite piese din istoria operei, Mozart, Donizetti, Puccini, Lehar, Verdi…

- Aflate la a doua editie, „Serile Diasporei”, manifestare organizata de Filarmonica „Mihail Jora”, sub egida Consiliului Judetean, s-a bucurat, inca de la prima editie, de un real succes in randul publicului spectator bacauan, prezent in numar mare in Piata Tricolorului. Si anul acesta, timp de trei…

- Intre 23-25 august, de la ora 20.00, Filarmonica „Mihail Jora”, cu sprijinul Consiliului Judetean, este gazda unor evenimente in aer liber ce vor avea loc in Piata Tricolorului, Bacau. „Serile Diasporei’’ sunt o continuare a editiei de anul trecut, care s-a bucurat de un real succes in randul publicului…

- Revin iar cu nedumerirea mea: de ce publicatiile (reviste, albume de arta, cataloage, carti, monografii etc.) tiparite cu bani de la bugete, fie al Consiliului Judetean, ale primariilor, muzeelor, ale altor institutii bugetare au doar un circuit inchis, adica se distribuie, pe baza de buletin (mai nou…

- Joi, 13 iunie, de la ora 18.30, va avea loc ultimul concert din aceasta stagiune a Filarmonicii „Mihail Jora”. La pupitru va fi maestrul Ovidiu Balan. Solist, pianista Oxana Corjos (foto), una dintre cele mai talentate pianiste ale generatiei sale. Dan Grigore afirma despre invitata de joi seara: „Am…

- „Bonjour, chers amis! Saptamana aceasta, pe scena Ateneului avem artiști francezi și muzica franceza. Invitații noștri, dirijorul Eric Darrigrand și bas-baritonul Jean-Philippe Lafont va pregatesc cateva dintre cele mai frumoase și reprezentative lucrari ale compoziotrilor francezi. Va asteptam cu drag.”…