Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 14 soldati yemeniti au murit intr-un atentat sinucigas in provincia Chabwa, din sudul tarii cuprinse de razboi, a indicat o sursa de rang inalt din cadrul armatei din regiune,...

- Un numar de 14 soldati yemeniti au murit intr-un atentat sinucigas in provincia Chabwa, din sudul tarii cuprinse de razboi, a indicat o sursa de rang inalt din cadrul armatei din regiune, relateaza AFP. Atacul a survenit in contextul unor lupte sangeroase care au loc de duminica intre…

- Cel puțin 12 oameni au murit, marți dimineața, in urma unui atentat cu mașina capcana in Yemen.Atentatul cu bomba a avut loc in zona de sud-estul Yemenului, la un punct de control deținut de forțele locale susținute de Emiratele Arabe Unite, anunța Reuters pe site-ul propriu.

- Un procuror turc a ordonat arestarea a 11 membri executivi ai Asociatiei Medicale Turce (TTB) in cadrul unei investigatii dupa ce asociatia s-a opus operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, relateaza Reuters, dpa si AFP, potrivit agerpres.ro. Potrivit procurorului, politia din Ankara…

- Marea Britanie va trebui sa accepte orice eventuale schimbari juridice pe care Uniunea Europeana le face în timpul perioadei de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, a declarat luni seara negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, informeaza Reuters. Barnier a reamintit Londrei ca înca…

- ‘Usa este deschisa’ daca Marea Britanie doreste sa se razgandeasca asupra votului din 2016 privind iesirea tarii din Uniunea Europeana, a declarat duminica comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici, intr-un interviu acordat presei franceze, relateaza Reuters, preluata…

- Informatia a aparut pe fondul temerilor ca un nou an cu bonusuri scazute i-ar putea determina pe bancherii de investitii sa plece la banci mai generoase, potrivit unor surse citate de saptamanalul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Reprezentantii Deutsche Bank au refuzat sa comenteze. In luna octombrie,…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Cresterea Produsului Intern Brut al Marii Britanii in trimestrul patru din 2017 a depasit previziunile economistilor, continuand sa sfideze asteptarile privind incetinirea expansiunii in urma votului privind iesirea tarii din UE (Brexit), transmit Bloomberg si Reuters. Cresterea de 0,5% in…

- Arabia Saudita a anuntat luni un 'nou ajutor umanitar' de 1,5 miliarde de dolari pentru Yemen, unde desfasoara din martie 2015 o operatiune militara în fruntea unei coalitii arabe, transmite AFP. Coalitia araba sub comandament saudit a mai anuntat o operatiune pentru cresterea capacitatii…

- Viscolul si temperaturile extrem de scazute au provocat moartea a cel putin patru persoane in sudul Statelor Unite, au acoperit drumurile cu un strat de gheata, au rupt cablurile de electricitate si au determinat inchiderea scolilor, informeaza Reuters. Temperaturi scazute si caderi de…

- Aproximativ 1.400 de imigranti au fost salvati marti in sudul Marii Mediterane, anunta Paza de Coasta italiana, precizand ca doi extracomunitari au fost gasiti inecati, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- O ambarcatiune la bordul careia se aflau 31 de persoane a explodat, duminica, in apropierea insulei Phi Phi Le din sudul Thailandei, a declarat politia, care a precizat ca 16 persoane au fost ranite, marea majoritate turisti din China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Guvernul spaniol a respins vineri posibilitatea ca fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont sa conduca regiunea din exilul autoimpus la Bruxelles si a subliniat ca Madridul va contesta in justitie orice incercare in acest sens, informeaza Reuters. Separatistii catalani au convenit miercuri…

- O barca de mare viteza a explodat în Thailanda. Ambarcațiunea. în care se aflau 31 de pasageri, a explodat, duminica, în fata insulei Phi Phi Le, din Thailanda. 14 turisti si doi membri ai echipajului au fost raniți. Sase dintre raniti sunt în stare grava, conform Reuters.…

- O echipa de oameni de stiinta a descoperit in rocile sedimentare din zona Stramtorii Bass ce separa Tasmania de sudul Australiei ramasitele fosilizate ale unui dinozaur ierbivor cu doua picioare, de greutatea unui curcan, relateaza Reuters. Paleontologii au anuntat joi ca scheletul partial…

- Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA sunt deschise convorbirilor cu Coreea de Nord 'la timpul potrivit, in circumstante corespunzatoare', potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters.Presedintia sud-coreeana a difuzat…

- Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA sunt deschise convorbirilor cu Coreea de Nord 'la timpul potrivit, în circumstante corespunzatoare', potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters. Presedintia sud-coreeana a…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbata ca este dispus în mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest…

- Serviciul Federal al Securitatii Rusiei (FSB) a anuntat sambata ca a fost retinut individul care a organizat si a comis atentatul cu bomba intr-un supermarket din orasul Sankt Petersburg, relateaza Reuters si AFP, preluate de...

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru 24 de ore, duminica, a inculpatului Constantin Teodorescu pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. In aceeasi zi, Tribunalul Suceava a decis arestarea lui pentru 30 de zile.Potrivit…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a exclus vineri convocarea de alegeri nationale dupa ce separatistii catalani au castigat un vot regional, impiedicand incercarea sa de a solutiona cea mai grava criza politica care a afectat tara in ultimele decenii, relateaza Reuters.Rajoy mizase pe faptul…

- Separatistii si-au pastrat, in urma scrutinului regional desfasurat joi si dupa o campanie tensionata si o mobilizare istorica, majoritatea absoluta de care dispuneau in parlamentul catalan inainte de declaratia unilaterala de independenta fata de Spania cu doua luni inainte ce a provocat destituirea…

- Gruparile pro-independenta din Catalonia si-au pastrat majoritatea in Parlamentul regional, potrivit unui exit poll, lucru care ar prelungi cea mai mare criza politica din Spania din ultimele decenii, scrie Reuters .

- Partidele pro-independenta si-ar fi pastrat majoritatea in parlamentul catalan in urma scrutinului regional de joi, organizat la doua luni dupa proclamarea unei 'Republici Catalonia', esuata din start si care a zguduit Spania, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne publicat de ziarul La Vanguardia…

- Partidele pro-independenta si-ar fi pastrat majoritatea in parlamentul catalan in urma scrutinului regional de joi, organizat la doua luni dupa proclamarea unei 'Republici Catalonia', esuata din start si care a zguduit Spania, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne publicat de ziarul…

- Doua rachete au fost lansate duminica din Fasia Gaza spre sudul Israelului, declansand alarma antiaeriana, a informat armata israeliana citata de agentia EFE. Potrivit acesteia, sirenele de alarma au sunat in districtul Ashkelon, in sud, spre care urmau sa se indrepte in mod previzibil…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, în urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Atacul…

- Cel putin 39 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, in urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Imparatul Akihito, aflat pe tron de aproape trei decenii, va fi inlocuit de fiul sau pe 30 aprilie 2019, prima abdicare a unui monarh japonez din ultimele doua secole, noteaza Reuters. Un consiliu imperial format din parlamentari, membri ai casei imperiale si judecatori ai curtii supreme, prezidat de…

- Secretarul Consiliului Securitații Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat joi ca Moscova pregatește deja retragerea contingentului sau din Siria, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters. "Pregatirile sunt în curs de desfașurare", a declarat Nikolai Patrușev,…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- China este "extrem de ingrijorata" si "se opune cu tarie" noului test de racheta nord-coreean, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing, care a indemnat totodata Phenianul sa se abtina de la escaladarea tensiunilor, transmit dpa si Reuters."China indeamna…

- Un aisberg gigantic s-a desprins din ghetarul Grey din sudul statului Chile, au anuntat marti autoritatile adaugand ca nu este clar motivul pentru care s-a produs aceasta fractura, informeaza Reuters, scrie agerpres.ro. Serviciul forestier CONAF din Chile a publicat prin intermediul media de…

- Facebook Inc va extinde și in alte țari folosirea software-ului sau de recunoaștere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfașurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intenții suicidare, au anunțat luni reprezentanții celei mai mari rețele de socializare…

- Coreea de Nord ar putea sa anunte finalizarea programului sau nuclear in decurs de un an, a declarat marti ministrul pentru unificare sud-coreean, Cho Myoung-gyon, adaugand ca regimul de la Phenian actioneaza intr-un ritm mai accelerat decat era de asteptat in privinta dezvoltarii arsenalului sau nuclear,…

- O fata in varsta de 17 ani care s-a oferit sa lupte pentru Statul Islamic a fost condamnata luni la opt ani de inchisoare de un tribunal danez pentru planificarea unor atacuri cu bomba asupra a doua scoli, una dintre ele evreiasca, informeaza Reuters. Vineri, Inalta Curte a gasit-o vinovata de aceste…

- Liderii statelor Uniunii Europene au semnat vineri, la un summit organizat la Goteborg, o ”Proclamație privind Pilonul European al Drepturilor Sociale”, un set de 20 de ”drepturi sociale” elaborat intr-o incercare de a face UE mai atractiva pentru votanți și de a contracara sentimentele eurosceptice…

- Vremea se schimba brusc, iar ploile iși vor face simțita prezența in majoritatea regiunilor. In zona montana precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița și ninsoare. Luni, ploile apar și in in sudul si in centrul teritoriului, in timp ce la munte va ninge. In intervalul 27 noiembrie,…

- Un seism de suprafata cu magnitudinea initiala de 5,1 s-a produs, in noapte de vineri spre sambata, in sud-vestul Turciei, potrivit Observatorului si Institutului de Cercetare Seismologica de la Kandilli, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina:…

- Fondatorul principalului partid de opoziție din Kosovo, Albin Kurti, a fost plasat vineri in arest pentru ca in 2015 și 2016 a facut uz de gaze lacrimogene in parlamentul de la Pristina, in timpul mai multor ședințe, transmit AFP și Reuters. Liderul formațiunii Vetëvendosje (stânga…

- Parlamentul britanic va incepe la 4 decembrie dezbaterea legii privind retragerea tarii din Uniunea Europeana. Dezbaterile asupra acestei legi sunt programate sa continue in alte patru zile din decembrie, a anuntat joi conducerea Camerei Comunelor, transmite Reuters. Legea Retragerii din UE, care…

- Prezenta unor barbati inarmati pe strazile capitalei regiunii separatiste Lugansk este o tentativa de ”lovitura de stat” a unui sef al politiei locale destituit din functie, a declarat miercuri ”presedintele” ”republicii populare Lugansk” (LNR) Igor Plotnitki, relateaza Reuters.Plotnitki l-a…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 a lovit sambata sudul Chinei, in apropiere de granita cu India, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters și Agerpres. Seismul, raportat initial cu magnitudinea 6,7, s-a produs la primele ore ale diminetii, la o adancime de aproximativ…

- Un submarin militar argentinian, având la bord 44 de membri ai echipajului, a fost dat disparut vineri, declansând o operatiune ampla de localizare a navei, fiind avansata ipoteza unei posibile probleme a sistemului de comunicatii al submersibilului, potrivit unui purtator de cuvânt…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a efectuat vineri seara doua raiduri aeriene asupra cladirii Ministerului Apararii la Sanaa, capitala Yemenului in razboi controlata de rebeli, au informat martori oculari, anunta AFP.Deocamdata, nu au fost semnalate victime omenesti. Citește și: Foarte…

- Trei tari din Golf le-au cerut joi cetatenilor lor sa evite calatoriile in Liban si le-au recomandat celor care se afla in aceasta tara sa o paraseasca cat mai repede posibil, solicitarile survenind pe fondul cresterii tensiunilor intre Arabia Saudita si Iran in privinta Libanului si Yemenului, transmite…

- Grupul CEFC China Energy, care in luna decembrie 2016 a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar la KMG International, si grupul petrolier rus Rosneft vor studia posibilitatea construirii un combinat petrochimic in sudul Chinei, a anuntat vineri grupul Rosneft, informeaza Reuters.

- Mai multe persoane, printre care si un print saudit, au murit, duminica, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit in sudul Arabiei Saudite, in apropierea frontiere cu Yemenul. La bordul elicopterului se aflau opt persoane, printre care si printul saudit Mansour bin Muqrin, care era…