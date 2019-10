Stiri pe aceeasi tema

- Surse: Enel a inceput vanzarea activelor din Romania. Marile companii de utilitați se gandesc sa plece, din cauza concurenței Hidroelectrica Grupul italian Enel, cea mai mare companie europeana de utilitati, a demarat procesul de vanzare a operatiunilor din Romania, au declarat, pentru Reuters, surse…

- Compania petroliera britanica BP a acceptat marți sa vanda toate proprietațile sale din Alaska pentru 5,6 miliarde de dolari catre firma Hilcorp Energy Co, parasind o regiune unde a funcționat timp de 60 de ani, transmite MEDIAFAX.Citește și: Anunț in toiul nopții al lui Alexandru Cumpanașu!…

- Jeff Bezos, directorul general si fondatorul Amazon, a vandut in ultima saptamana actiuni in valoare de 2,8 miliarde de dolari, se arata intr-un document al organismelor de reglementare, citat de Reuters. Reprezentanţii Amazon, cel mai mare retailer online, nu au dorit să comenteze vânzarea…

- Compania americana de transport Uber a raportat pierderi-record, de 5,2 miliarde de dolari, in cel de-al doilea trimestru, in vreme ce veniturile sale au fost sub așteptari, scrie Reuters. Acest lucru a dus la scaderea acțiunilor companiei cu 6%, conform sursei citate. Spre comparație, pierderea din…

- Actiunile Tesla au scazut, joi, cu pana la 11%, stergand peste 5 miliarde de dolari din capitalizarea de piata a producatorului de automobile electrice, la o zi dupa inrautatirea previziunilor de profit ale companiei pentru acest an. Producatorul auto anticipeza doar profit zero in actualul…