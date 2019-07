Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca situatia este "sub control" in sudul Californiei, zguduita de un seism cu magnitudinea 6,4, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."Am fost informat pe deplin despre seismul din sudul Californiei. Totul pare a fi sub control", a scris pe Twitter…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca Statele Unite vor impune luni noi sanctiuni "majore" impotriva Iranului, la cateva ore dupa ce afirmase ca daca Republica Islamica renunta la programul sau nuclear, el va fi "cel mai bun prieten" al sau, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Preturile petrolului au crescut puternic joi, dupa ce Iranul a doborat o drona militara americana, alimentand temerile legate de un conflict intre cele doua tari, transmite CNBC. Cotaţia petrolului WTI, de referinţă pe piaţa americană, a închis joi în urcare cu 2,89…

- Presedintele american Donald Trump a numit-o pe actrita si cantareata Bette Midler o 'psihopata terminata' intr-o disputa privind un citat inventat, atribuit liderului de la Casa Alba, relateaza miercuri Press Association.Bette Midler, cunoscuta pentru hiturile 'The Rose' si 'Wind Beneath…

- Presedintele consiliului consilierilor economici de la Casa Alba, Kevin Hassett, urmeaza sa-si paraseasca postul in curand, a anuntat duminica presedintele SUA, Donald Trump, fara a oferi un motiv pentru plecare, informeaza luni DPA potrivit Agerpres. "Kevin Hassett, care a facut o treaba atat…

- Donald Trump și-a acuzat din nou fostul secretat de Stat Rex Tillerson ca este "prost ca noaptea", dupa ce acesta a afirmat ca președintele american a fost mai slab pregatit decât omologul sau Vladimir Putin pentru prima întâlnire dintre cei doi, scrie AFP."Rex…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca "Arabia Saudita si alte" tari sunt de acord sa isi majoreze productia de petrol. "Am vorbit cu Arabia Saudita si altii pe tema majorarii fluxului de petrol. Toti sunt de acord", a scris pe Twitter presedintele american. Liderul de la…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a asigurat miercuri o cale libera spre un nou mandat, cu ajutorul partidelor religioase de dreapta, fapt care ii confera o majoritate parlamentara, in timp ce principalul sau contracandidat si-a recunoscut infrangerea, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Cu…