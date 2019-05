Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs sambata in apropierea orasului Sulaymaniyah din Kurdistanul Irakian, a anuntat Institutul American de Geofizica (USGS) citat de Reuters. Medici din zona au declarat ca nu au fost inregistrate persoane ranite, iar autoritatile au anuntat ca nu…

- Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), un nou cutremur s-a produs vineri dimineata, la ora 7.36, in zona Vrancea, cu epicentrul in judetul Buzau. Seismul a avut o magnitudine de 3,5 grade pe scara Richter si s-a inregistrat la adancimea de 120 de kilometri. In noaptea de joi…

- Alerta maxima! CUTREMUR de 7,2 grade pe scara Richter. Vezi unde s-a simtit seismul URIAS Un cutremur de 7,2 grade pe scara Richter a avut loc in Papua Noua Guinee. Seismul a fost localizat la peste 280 de kilometri de nord de Port Moresby, capitala țarii, potrivit Centrului Seismologic Eur-Mediteranean(CSEM).…

- Epicentrul cutremurului a fost inregistrat in apropierea orasului Nemuro, situat in estul insulei Hokkaido, la o adancime de 59 de kilometri, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica (USGS). CUTREMUR puternic, s-a simtit si in capitala Autoritatile japoneze nu au…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs joi in estul insulei Honshu din Japonia, au transmis autoritațile locale și reprezentanții Institutului American de Geofizica (USGS), relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Rusia anunța un CONFLICT militar cu NATO…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineața in provincia Taitung, situata in sud-estul Taiwanului, au anunțat autoritațile locale, menționand ca nu exista victime sau pagube materiale majore, relateaza Reuters potrivit mediafax Seismul a fost resimțit…

- Un seism cu magnitudinea 5,2 s-a produs luni in provincia iraniana Kermanshah, in apropiere de frontiera irakiana din vestul tarii, fara sa produca insa victime si pagube materiale, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Cutremurul de pamant s-a produs intr-o perioada in care vestul Iranului…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs marti la 35 kilometri nord-nord-est de Agrihan, in zona Insulelor Mariane de Nord, relateaza agentia Xinhua citand Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Agerpres.Citește și: Cercetatorii de la Universitatea Stanford…