Un seism cu magnitudinea revizuita la 6,4 s-a produs miercuri la o distanta de 69 de kilometri nord-vest fata de orasul General Santos din insula Mindanao, Filipine, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), citat de Reuters, conform Agerpres.

Nu sunt asteptate valuri distructive de tip tsunami in Oceanul Pacific dupa acest cutremur, a carui magnitudine a fost estimata initial la 6,7, a anuntat Centrul de avertizare in caz de tsunami in Pacific, cu sediul in Hawaii.