Șeful Transelectrica, REVOCAT -surse. Avea diplomă falsă Consiliul de Supraveghere al Transelectrica i-a solicitat lui Carașol documentele de atestare a studiilor, dupa ce in presa au aparut informații legate de autenticitatea studiilor sale. Marius Carașol a fost numit in funcție in decembrie 2018. Se pare ca diploma sa de licența era falsa. Politehnica a dat o clarificare din care rezulta ca Marius Danuț Carașol a fost student al Universitații, dar nu și-a finalizat studiile. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

