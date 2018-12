Stiri pe aceeasi tema

- Seful MI6 va avertiza Rusia sa nu subestimeze capacitatea Regatului Unit de a raspunde dupa atacul din Salisbury, intr-un discurs in care explica de ce Marea Britanie dezvolta un spionaj "de generatie a patra" pentru o noua si dificila era, relateaza The Guardian.

- Seful MI6 Alex Younger va avertiza Rusia sa nu subestimeze capacitatea Marii Britanii de a raspunde dupa atacul din Salisbury, intr-un discurs in care va explica de ce Marea Britanie dezvolta un spionaj „de generatie a patra” pentru o era noua si dificila, scrie The Guardian, conform news.ro.Younger…

- Seful MI6 Alex Younger va vorbi si despre felul in care agentia sa se pregateste pentru a-si intari legaturile cu agentiile similare din Europa, in fata unor incertitudini privind consecintele Brexitului asupra securitatii, scrie The Guardian, citat de news.ro

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Marii Britanii va avertiza Kremlinul luni intr-un discurs ținut la Universitatea St Andrews sa nu subestimeze Occidentul dupa ce atacul asupra lui Serghei Skripal a crescut temerile legate de activitatea secreta a Rusiei in strainatate, anunța Reuters.

- Marea Britanie risca sa se destrame din cauza iesirii din Uniunea Europeana, avertizeaza ministrul spaniol de Externe, Josep Borrell, referindu-se la miscarile secesioniste din Irlanda de Nord si Scotia.Intr-un interviu acordat site-ului de stiri Politico.eu, Josep Borrell afirma ca fostul…

- Ambasadorul Rusiei la Londra a negat vineri ca spioni din cadrul serviciului de informatii al armatei ruse (GRU) au incercat sa-l ucida pe fostul agent dublu Serghei Skripal si ca ar intreprinde atacuri cibernetice asupra diferitor organizatii internationale, informeaza Reuters. Ambasadorul Aleksandr…

- CHIȘINAU, 5 sept — Sputnik. Procuratura Regala a Marii Britanii a anunțat numele cetațenilor ruși suspectați de tentativa de otravire a lui Serghei și Yulia Skripal în orașul Salisbury, informeaza RIA Novosti. BREAKING: suspects named in Skripal poisoning…

- CHIȘINAU, 5 sept — Sputnik. Procuratura Regala a Marii Britanii a anunțat numele cetațenilor ruși suspectați de tentativa de otravire a lui Serghei și Yulia Skripal în orașul Salisbury, informeaza RIA Novosti. BREAKING: suspects named in Skripal poisoning…