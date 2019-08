Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite si l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu ca Emmanuel vrea…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat ca a fost sancționat de Statele Unite dupa ce a refuzat o invitație de a se întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Alba, scrie Mediafax, citând CNN. Oficialul iranian a declarat ca în cadrul…

- "Angajam in acest moment o initiativa europeana cu britanicii, cu germanii menita sa asigure ca vom avea o misiune de monitorizare si observare a securitatii maritime in Golf", a subliniat ministrul de externe vorbind in Adunarea Nationala (camera inferioara a parlamentului francez), invitand "sa…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, pe tema programului nuclear iranian. Cei doi lideri "au discutat despre eforturile in curs pentru a se asigura ca Iranul nu se doteaza cu arma nucleara si pentru a pune capat comportamentului destabilizator…

- Armata iraniana a avertizat sambata Statele Unite ca cel mai mic atac asupra teritoriului sau ar avea consecinte devastatoare pentru interesele americane din regiune, informeaza AFP, citata de Agerpres. Avertismentul vine dupa ce Donald Trump a confirmat ca erau planuite mai multe atacuri impotriva…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si-a reiterat duminica afirmatiile privind responsabilitatea Iranului in atacul asupra a doua petroliere care a avut loc joi in Marea Oman, afirmand ca SUA vor garanta trecerea prin Stramtoarea strategica Ormuz, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Seful diplomatiei…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit marti informatia aparuta in cotidianul New York Times (NYT) potrivit careia oficiali americani discuta un plan militar vizand trimiterea a 120.000 de militari in Orientul Mijlociu pentru a contracara orice eventual atac iranian sau o accelerare a programului…