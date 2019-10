Șefa Tarom, revocată din funcție la doar câteva zile după ce îi fusese prelungit mandatul Șefa Tarom, revocata din funcție la doar cateva zile dupa ce ii fusese prelungit mandatul Consiliul de Administratie al companiei Tarom a decis marti seara revocarea din functie a directorului general interimar, Daniela Madalina Mezei. "Am fost revocată în această seară, dar nu ştiu care sunt motivele, trebuie să văd hotărârea Consiliului de Administraţie. M-a informat preşedintele Consiliului de Administraţie. În locul meu va veni Valentin Gvinda, pensionar, comandant de detaşament la ATR", a declarat Mădălina… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

