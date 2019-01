Stiri pe aceeasi tema

- "Presedintele Maduro incepe joi un nou mandat bazat pe alegeri nedemocratice", a declarat sefa diplomatiei europene Federica Mogherini."Alegerile prezidentiale care au avut loc in mai anul trecut in Venezuela nu au fost nici libere, nici echitabile, iar rezultatele sunt lipsite de credibilitate",…

- Uniunea Europeana a facut apel din nou marti la organizarea de alegeri ''libere si corecte'' in Venezuela, cu doua zile inainte ca presedintele Nicolas Maduro sa inceapa un nou mandat de sase ani, relateaza AFP, relateaza Agerpres.''Consideram ca alegerile prezidentiale din 2018 nu au fost…

- Evocand totodata mesajul presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, care si-a exprimat increderea in Romania, Renate Weber intreaba: ''In care din cei doi sa avem mai multa incredere privind gandurile sincere fata de Romania?''. In acest context ea aminteste si de mesajul transmis de reprezentantul…

- Mii de kosovari au criticat-o astazi pe sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, pe contul sau de Facebook pentru faptul ca sunt singurii cetateni din Balcani care inca au nevoie de viza pentru a calatori in Uniunea Europeana, potrivit AFP.

- Finalizarea procesului de negociere privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, negocierile vizand Cadrul Financiar Multianual post-2020 sau viitoarele alegeri europene din anul 2019 au fost printre subiectele discutate, vineri, de catre ministrul delegat pentru afaceri europene, George…