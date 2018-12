Stiri pe aceeasi tema

- Birouri de difuzare ale CNN din New York au fost evacuate de politie joi seara dupa primirea unui telefon care anunta ca cinci bombe au fost ascunse in Time Warner Center Building, perturband programul de emisie al canalului de televiziune american, a anuntat politia, relateaza Reuters, preluat de Agerpres.…

- Sediul CNN din New York a fost evacuat in urma amenintari cu bomba, scrie ziare.comAnuntul despre existenta unei bombe in sediul CNN a fost facut telefonic, la ora locala 10:30 (05:30 - ora Romaniei), arata CNN. Intreaga cladire a fost evacuata chiar in timp ce era o emisiunea in direct,…

- Politia germana a evacuat marti dimineata sediul postei din centrul orasului Frankfurt pe Oder, in urma unei amenintari cu bomba, dar pana in acest moment nu exista indicii ca amenintarea ar fi reala. Echipe de genisti cerceteaza cladirea si zona centrala a orasului. Pana in acest moment nu s-au descoperit…

- Dispozitive explozive artizanale au fost depistate miercuri la casa fostului presedinte american Bill Clinton si a sotiei acestuia, fostul secretar de Stat Hillary Clinton, la periferia orasului New York, precum si la biroul fostului presedinte Barack Obama.